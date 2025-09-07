Amikor a puliszka, a belga sör és a nemzetközi polgármesterek összegyűlnek Deszken – galériával, videóval

Egy hely, ahol vígan megfér egymás mellett a belga sör és a puliszka. Szeptember első hétvégéjén újra életre kelt a Deszki Falunapok, immár harmincadik alkalommal. Szombaton a legkülönfélébb pörkölteket főzték, belecsempészve az adott település és tájegység jellemzőit. A jubileumi rendezvény különlegessége, hogy szombaton a résztvevők 25 évvel ezelőtti áron, mindössze 500 forintért fogyaszthatták a helyben készült pörköltet, a Király László helyi polgármester főzőhelyén berendezett osztóponton. A programok sora azonban még színesebb volt ennél a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye alkalmából Deszken.

A Deszki Falunapok egyik fő eseménye a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye, ahol a települések ízvilága csap össze. Fotó: Karnok Csaba.

Deszki Falunapok és a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye

A település és Király László polgármester különösen büszke a testvértelepülésekkel ápolt szoros kapcsolataira. Idén is több nemzet képviselői érkeztek: Ninovéből (Belgium), Oroszhegyről és Igazfalváról (Románia), valamint Drezdából (Németország) és Majdánból (Szerbia). A magyar települések közül itt volt Algyő, Baks, Budapest, Deszk Diák és Deszk Szerb Önkormányzatának képviselői, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Királyhegyes, Klárafalva, Kübekháza, Magyarcsanád, Mindszent, Öttömös, Szatymaz, Szeged, Szőreg, Tiszasziget, Üllés és Zákányszék vezetői.

A polgármesterek már 25 éve főznek együtt, hogy megmutassák főzőtudományukat és erősítsék a közösségi kapcsolatokat. A verseny nem kezdődhetett meg Király László híres diópálinkájának kóstolása nélkül. Deszk vezetője minden évben körbejárja a települések standjait és egy közös koccintásra invitálja őket, miközben vicceket és jókívánságokat osztanak meg egymással.

– Én nem diópálinkát készítek, hanem én magam készítem a diópálinkát. Mindenki más csak próbálkozik ezzel – jegyezte meg humorosan lapunknak Király László. Hangsúlyozta, hogy nem száll versenybe, mert úgy érezné, az nem lenne fair play.