1 órája
Amikor a puliszka, a belga sör és a nemzetközi polgármesterek összegyűlnek Deszken – galériával, videóval
Már harmincadik éve tartják. A Deszki Falunapok az a hely, ahol békésen megfér egymás mellett a puliszkás pörkölt, a belga sör meg a sajt. A rajtot a diópálinka adja meg a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyén.
Egy hely, ahol vígan megfér egymás mellett a belga sör és a puliszka. Szeptember első hétvégéjén újra életre kelt a Deszki Falunapok, immár harmincadik alkalommal. Szombaton a legkülönfélébb pörkölteket főzték, belecsempészve az adott település és tájegység jellemzőit. A jubileumi rendezvény különlegessége, hogy szombaton a résztvevők 25 évvel ezelőtti áron, mindössze 500 forintért fogyaszthatták a helyben készült pörköltet, a Király László helyi polgármester főzőhelyén berendezett osztóponton. A programok sora azonban még színesebb volt ennél a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye alkalmából Deszken.
Deszki Falunapok és a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye
A település és Király László polgármester különösen büszke a testvértelepülésekkel ápolt szoros kapcsolataira. Idén is több nemzet képviselői érkeztek: Ninovéből (Belgium), Oroszhegyről és Igazfalváról (Románia), valamint Drezdából (Németország) és Majdánból (Szerbia). A magyar települések közül itt volt Algyő, Baks, Budapest, Deszk Diák és Deszk Szerb Önkormányzatának képviselői, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Királyhegyes, Klárafalva, Kübekháza, Magyarcsanád, Mindszent, Öttömös, Szatymaz, Szeged, Szőreg, Tiszasziget, Üllés és Zákányszék vezetői.
A polgármesterek már 25 éve főznek együtt, hogy megmutassák főzőtudományukat és erősítsék a közösségi kapcsolatokat. A verseny nem kezdődhetett meg Király László híres diópálinkájának kóstolása nélkül. Deszk vezetője minden évben körbejárja a települések standjait és egy közös koccintásra invitálja őket, miközben vicceket és jókívánságokat osztanak meg egymással.
– Én nem diópálinkát készítek, hanem én magam készítem a diópálinkát. Mindenki más csak próbálkozik ezzel – jegyezte meg humorosan lapunknak Király László. Hangsúlyozta, hogy nem száll versenybe, mert úgy érezné, az nem lenne fair play.
Deszki Falunapok és a Polgármesterek Nemzetközi FőzőversenyeFotók: Karnok Csaba
Ahány település, annyi szokás
A falunapok hangulatához immár elengedhetetlenül hozzátartozik a pálinka. Ilyenkor a polgármester nagy ötliteres üvegekkel járja végig a rendezvényt, hogy mindenkit megkínáljon. A legtöbb település bográcsában marhapörkölt rotyogott, ám egyik sem ugyanolyan ízvilággal. Az oroszhegyiek elárulták, hogy ők nem használnak mesterséges ízesítőket, ráadásul a pörköltet puliszkával tálalták a zsűri elé. A belga vendégek egyenesen hazájukból hozták magukkal söreiket és főzésükhöz is csak ottani alapanyagokat használtak. Az algyői csapat hagyományosan mindig meglepetéssel érkezik: 50-60 kiló halat sütnek meg, amit szeretettel szétosztanak a jelenlévők és a barátok között
A főzőverseny zsűri tagjai közt ott volt Tóth Mihály a Szent István Étterem vezetője, Halász Erika étteremvezető, valamint Kelemen János, a Coop Zrt. vezérigazgatója. A zsűri csak a kóstolás végén tudhatja meg, hogy melyik ételt ki készítette, így objektíven dönthetnek a helyezésekről. A győztesek értékes ajándékokat vihettek haza.
A Deszki Falunapok egyébként pénteken kezdődtek el, este nyolckor hatalmas, nemzetközi táncház kezdődik, majd a Fire Fantasy tűzzsonglőr showját élvezhetik az ünneplők egészen a tűzijáték kezdetéig, este kilencig. A szombati program utcabállal zárul, a Black Five zenekar fog zenélni.