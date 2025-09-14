2 órája
Az idei őszi divat mindent visz, mutatjuk mely darabokkal nem lőhetsz mellé
Ahogy hűvösödik az idő és aranyba borulnak a falevelek, a gardróbunk is új fejezetet nyit. Az idei őszi divat az önkifejezés és a kreativitás tökéletes egyensúlyát hozza el: mutatjuk, hogyan lehetsz stílusos ebben a szezonban is!
Ahogy a nyár lassan átadja helyét a hűvösebb reggeleknek a divatvilág is új ritmusra vált. Az ősz nemcsak az év egyik legszebb évszaka, hanem az öltözködés szempontjából is az egyik legizgalmasabb időszak: végre előkerülhetnek a réteges összeállítások és az igazi karaktert adó ruhadarabok.
A divat fővárosa
A párizsi divatközpontban már előre meghatározzák az adott év jelentős divatirányzatait.
Ők azok, akik döntenek arról, hogy mikor milyen színek, anyagok és darabok lesznek a mérvadóak.
A 2025-ös őszi divatjának jeligéi az önazonosság és a kreativitás, arra ösztönöznek, hogy kísérletezzünk, bátran merjük megmutatni, kifejezni önmagunkat. Emellett a régi darabok újraértelmezésére is nagy hangsúlyt fektetnek.
– Azt figyelhetjük meg, hogy a hazai közönség nem fogadja el azonnal a divat új irányzatait. Szoknia kell a szemünknek, idő kell ahhoz, hogy a hazai színtéren is kísérletezni kezdjenek az emberek – mondta Gárgyánné Marcsi, nőiruha-készítő, divat és stílustervező.
Az őszi divat új feketéje a barna lesz
– A természetben megtalálható színek dominálják az ősz divatját, amelyek nyugtató hatással bírnak – mondta Gárgyánné Marcsi.
Az alábbi színeket emelte ki
- zöld (minden árnyalata)
- natúr krémszínek
- barna (bézstől egészen a csokibarnáig)
- khaki
Rétegek minden mennyiségben
Az ősz divatjában ezúttal a rétegek is nagy szerepet kapnak: szoknya alá nadrág, ruha eltérő színű csipkével vagy akár nadrág olyan övvel, amelyek színe teljesen elüt az eredetitől.
– Lényege, hogy a különböző darabokat kombináljuk a rétegezés során, de emellett nagy hangsúly kerül a viselet kényelmére, lazaságára is – mondta szakértőnk. A régi darabok újragondolása és szokatlan színekkel való kombinálása kifejezetten divatos jelenleg – egészítette ki.
Régi klasszikusok újragondolt formában
– Olyan anyagok kerültek újra előtérbe, mint a szatén, bársony vagy a csipke. Ezek mintája is egészen eltérő lehet: kezdve a pöttyöktől, a kockás mintán át, egészen az extrább színekig – folytatta Gárgyánné Marcsi.
Ezek az anyagok élik reneszánszukat
- szatén (a luxus és elegancia megtestesítője, ám nem csupán alkalmi viseletekhez passzol, hanem már nappali viseletnek is tökéletes egy-egy szoknya vagy blúz formájában)
- bársony (luxushatású anyag, amelyből jellemzően nadrágokat, blézereket készítenek)
- csipke (az alkalmi viselet egyik alapdarabja, de hasonlóan a szaténhoz, a hétköznapi viseletben is markánsan megjelenik)
– A csipke kapcsán fontos megemlíteni, hogy megszokott színe a fekete, ám az idei év őszének divatja elhozta a színes darabok idejét is – mondta a nőiruha-készítő, divat és stílustervező. Régen ezek az anyagok nehezen voltak beszerezhetőek, ma már az online lehetőségeknek köszönhetően sokkal könnyedebbé vált a beszerzési folyamat. Nagy eséllyel ez is közrejátszik abban, hogy nálunk lassabban, kicsit megkésve integrálódnak be a divat új jelenségei az öltözködésbe – folytatta.
Pöttyök, kockás minták, fodrok
– Ami a mintákat illeti, újra előtérbe kerültek a pöttyök, kockák és fodrok. Ezek kombinációjával is találkozhatunk egy-egy ruhakölteményen, amelyek mindenképpen egyfajta drámai hatást kölcsönöznek a ruhának.
A kosztüm kötelező eleme kell legyen a ruhatárunknak
– A kosztüm tipikusan olyan darab, amellyel minden hölgynek rendelkeznie kell, ugyanis annak különböző elemei nagyszerűen kombinálhatóak más darabokkal is. A kabátot lehet sportosan is hordani, a szoknyarészt egy térdig érő hosszú szárú csizmával egészíthetjük ki – magyarázta szakértőnk. A lényeg, hogy kísérletezzünk, merjünk kifejezni önmagunkat – hangsúlyozta.
Extrém darabok, saját fantázia és divatbemutató
Gárgyánné Marcsi, nőiruha-készítő, divat és stílustervező izgalmas divatbemutatóra készül az M.Mirror Varróiskola tanulóival, amelyre szeptember 20-án, szombaton kerül sor a Kiss Kunszt Galériában.
– Nagyon szeretem csinálni, hiszen ilyenkor nincs megkövetve a kezem, szabadon szárnyalhat a fantáziám. A kollekció darabjait azok a lányok fogják bemutatni, akik jelenleg is nálam tanulnak, olyanok, akik hétköznapi emberek – mondta.
