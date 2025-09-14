Az idei őszi divat mindent visz, mutatjuk mely darabokkal nem lőhetsz mellé

Ahogy a nyár lassan átadja helyét a hűvösebb reggeleknek a divatvilág is új ritmusra vált. Az ősz nemcsak az év egyik legszebb évszaka, hanem az öltözködés szempontjából is az egyik legizgalmasabb időszak: végre előkerülhetnek a réteges összeállítások és az igazi karaktert adó ruhadarabok.

Az idei őszi divat az önkifejezés és a kreativitás tökéletes egyensúlyát hozza el. Fotó: Kis Zoltán

A divat fővárosa

A párizsi divatközpontban már előre meghatározzák az adott év jelentős divatirányzatait.

Ők azok, akik döntenek arról, hogy mikor milyen színek, anyagok és darabok lesznek a mérvadóak.

A 2025-ös őszi divatjának jeligéi az önazonosság és a kreativitás, arra ösztönöznek, hogy kísérletezzünk, bátran merjük megmutatni, kifejezni önmagunkat. Emellett a régi darabok újraértelmezésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

– Azt figyelhetjük meg, hogy a hazai közönség nem fogadja el azonnal a divat új irányzatait. Szoknia kell a szemünknek, idő kell ahhoz, hogy a hazai színtéren is kísérletezni kezdjenek az emberek – mondta Gárgyánné Marcsi, nőiruha-készítő, divat és stílustervező.

Az őszi divat új feketéje a barna lesz

– A természetben megtalálható színek dominálják az ősz divatját, amelyek nyugtató hatással bírnak – mondta Gárgyánné Marcsi.

Az alábbi színeket emelte ki

zöld (minden árnyalata)

natúr krémszínek

barna (bézstől egészen a csokibarnáig)

khaki

Rétegek minden mennyiségben

Az ősz divatjában ezúttal a rétegek is nagy szerepet kapnak: szoknya alá nadrág, ruha eltérő színű csipkével vagy akár nadrág olyan övvel, amelyek színe teljesen elüt az eredetitől.

– Lényege, hogy a különböző darabokat kombináljuk a rétegezés során, de emellett nagy hangsúly kerül a viselet kényelmére, lazaságára is – mondta szakértőnk. A régi darabok újragondolása és szokatlan színekkel való kombinálása kifejezetten divatos jelenleg – egészítette ki.

Régi klasszikusok újragondolt formában

– Olyan anyagok kerültek újra előtérbe, mint a szatén, bársony vagy a csipke. Ezek mintája is egészen eltérő lehet: kezdve a pöttyöktől, a kockás mintán át, egészen az extrább színekig – folytatta Gárgyánné Marcsi.

Ezek az anyagok élik reneszánszukat

szatén (a luxus és elegancia megtestesítője, ám nem csupán alkalmi viseletekhez passzol, hanem már nappali viseletnek is tökéletes egy-egy szoknya vagy blúz formájában)

bársony (luxushatású anyag, amelyből jellemzően nadrágokat, blézereket készítenek)

csipke (az alkalmi viselet egyik alapdarabja, de hasonlóan a szaténhoz, a hétköznapi viseletben is markánsan megjelenik)

– A csipke kapcsán fontos megemlíteni, hogy megszokott színe a fekete, ám az idei év őszének divatja elhozta a színes darabok idejét is – mondta a nőiruha-készítő, divat és stílustervező. Régen ezek az anyagok nehezen voltak beszerezhetőek, ma már az online lehetőségeknek köszönhetően sokkal könnyedebbé vált a beszerzési folyamat. Nagy eséllyel ez is közrejátszik abban, hogy nálunk lassabban, kicsit megkésve integrálódnak be a divat új jelenségei az öltözködésbe – folytatta.