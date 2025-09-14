szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

23°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Az idei őszi divat mindent visz, mutatjuk mely darabokkal nem lőhetsz mellé

Címkék#ősz#divat#divatbemutató

Ahogy hűvösödik az idő és aranyba borulnak a falevelek, a gardróbunk is új fejezetet nyit. Az idei őszi divat az önkifejezés és a kreativitás tökéletes egyensúlyát hozza el: mutatjuk, hogyan lehetsz stílusos ebben a szezonban is!

Kis Zoltán

Ahogy a nyár lassan átadja helyét a hűvösebb reggeleknek a divatvilág is új ritmusra vált. Az ősz nemcsak az év egyik legszebb évszaka, hanem az öltözködés szempontjából is az egyik legizgalmasabb időszak: végre előkerülhetnek a réteges összeállítások és az igazi karaktert adó ruhadarabok

Az idei őszi divat.
Az idei őszi divat az önkifejezés és a kreativitás tökéletes egyensúlyát hozza el. Fotó: Kis Zoltán

A divat fővárosa

A párizsi divatközpontban már előre meghatározzák az adott év jelentős divatirányzatait. 

Ők azok, akik döntenek arról, hogy mikor milyen színek, anyagok és darabok lesznek a mérvadóak. 

A 2025-ös őszi divatjának jeligéi az önazonosság és a kreativitás, arra ösztönöznek, hogy kísérletezzünk, bátran merjük megmutatni, kifejezni önmagunkat. Emellett a régi darabok újraértelmezésére is nagy hangsúlyt fektetnek. 

– Azt figyelhetjük meg, hogy a hazai közönség nem fogadja el azonnal a divat új irányzatait. Szoknia kell a szemünknek, idő kell ahhoz, hogy a hazai színtéren is kísérletezni kezdjenek az emberek – mondta Gárgyánné Marcsi, nőiruha-készítő, divat és stílustervező.

Az őszi divat új feketéje a barna lesz 

– A természetben megtalálható színek dominálják az ősz divatját, amelyek nyugtató hatással bírnak – mondta Gárgyánné Marcsi. 

Az alábbi színeket emelte ki 

  • zöld (minden árnyalata) 
  • natúr krémszínek 
  • barna (bézstől egészen a csokibarnáig) 
  • khaki 

Rétegek minden mennyiségben

Az ősz divatjában ezúttal a rétegek is nagy szerepet kapnak: szoknya alá nadrág, ruha eltérő színű csipkével vagy akár nadrág olyan övvel, amelyek színe teljesen elüt az eredetitől. 

– Lényege, hogy a különböző darabokat kombináljuk a rétegezés során, de emellett nagy hangsúly kerül a viselet kényelmére, lazaságára is – mondta szakértőnk. A régi darabok újragondolása és szokatlan színekkel való kombinálása kifejezetten divatos jelenleg – egészítette ki.

Régi klasszikusok újragondolt formában  

– Olyan anyagok kerültek újra előtérbe, mint a szatén, bársony vagy a csipke. Ezek mintája is egészen eltérő lehet: kezdve a pöttyöktől, a kockás mintán át, egészen az extrább színekig – folytatta Gárgyánné Marcsi. 

Ezek az anyagok élik reneszánszukat 

  • szatén (a luxus és elegancia megtestesítője, ám nem csupán alkalmi viseletekhez passzol, hanem már nappali viseletnek is tökéletes egy-egy szoknya vagy blúz formájában) 
  • bársony (luxushatású anyag, amelyből jellemzően nadrágokat, blézereket készítenek) 
  • csipke (az alkalmi viselet egyik alapdarabja, de hasonlóan a szaténhoz, a hétköznapi viseletben is markánsan megjelenik) 

– A csipke kapcsán fontos megemlíteni, hogy megszokott színe a fekete, ám az idei év őszének divatja elhozta a színes darabok idejét is – mondta a nőiruha-készítő, divat és stílustervező. Régen ezek az anyagok nehezen voltak beszerezhetőek, ma már az online lehetőségeknek köszönhetően sokkal könnyedebbé vált a beszerzési folyamat. Nagy eséllyel ez is közrejátszik abban, hogy nálunk lassabban, kicsit megkésve integrálódnak be a divat új jelenségei az öltözködésbe – folytatta. 

Pöttyök, kockás minták, fodrok 

– Ami a mintákat illeti, újra előtérbe kerültek a pöttyök, kockák és fodrok. Ezek kombinációjával is találkozhatunk egy-egy ruhakölteményen, amelyek mindenképpen egyfajta drámai hatást kölcsönöznek a ruhának.

A kosztüm kötelező eleme kell legyen a ruhatárunknak 

– A kosztüm tipikusan olyan darab, amellyel minden hölgynek rendelkeznie kell, ugyanis annak különböző elemei nagyszerűen kombinálhatóak más darabokkal is. A kabátot lehet sportosan is hordani, a szoknyarészt egy térdig érő hosszú szárú csizmával egészíthetjük ki – magyarázta szakértőnk. A lényeg, hogy kísérletezzünk, merjünk kifejezni önmagunkat – hangsúlyozta.

Extrém darabok, saját fantázia és divatbemutató

Gárgyánné Marcsi, nőiruha-készítő, divat és stílustervező izgalmas divatbemutatóra készül az M.Mirror Varróiskola tanulóival, amelyre szeptember 20-án, szombaton kerül sor a Kiss Kunszt Galériában. 

– Nagyon szeretem csinálni, hiszen ilyenkor nincs megkövetve a kezem, szabadon szárnyalhat a fantáziám. A kollekció darabjait azok a lányok fogják bemutatni, akik jelenleg is nálam tanulnak, olyanok, akik hétköznapi emberek – mondta. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu