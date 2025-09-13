szeptember 13., szombat

Apró és látványos

1 órája

Alig pár centis ez a különleges gyümölcs, mégis megőrül érte a gasztronómia

Címkék#snack#egészséges#gasztronómia#koktél

Az apró, mégis különleges gyümölcs egyre nagyobb teret nyer a piacon. Az egérdinnye nemcsak látványos, hanem egészséges és finom kiegészítője is lehet az étrendnek.

Maszlag Edina

A Mexikóból származó, mindössze 2-3 centiméteres termés mini dinnyére emlékeztet külsejével. Zöld alapon csepp alakú mintázata és ropogós, friss ízvilága miatt sokan szívesen fogyasztják. Nem véletlen, hogy a piacokon és a gasztronómiában is gyorsan népszerű lett, hiszen nyersen, salátákban vagy akár savanyúságként is megállja a helyét.

Egérdinnye zöld csíkos héjjal
Az egérdinnye mini dinnyeformájú, élénkzöld héja látványos és egyedi megjelenést kölcsönöz a termésnek. Fotó: Shutterstock

Egérdinnye, a frissítő snack

Az egérdinnye alacsony kalóriatartalma mellett tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Rost- és víztartalma segíti az emésztést, valamint hozzájárul a hidratáltsághoz, így igazi szuperételnek számít. A konyhában sokoldalúan felhasználható: koktélok, kreatív fogások és egészséges snack formájában is egyre gyakrabban találkozhatunk vele.

Salátában is felhasználható az egérdinnye
Az apró egérdinnye nemcsak egészséges snack, hanem salátákban is különleges frissességet ad. Fotó: Shutterstock

Egérdinnye a kertben

Az Agroinform szerint bár trópusi eredetű, a megfelelő körülmények között Magyarországon is könnyen termeszthető. A napfényes helyeket és a tápanyagban gazdag talajt kedveli, palántáit pedig május végén érdemes kiültetni. A kúszónövény támrendszerrel bőséges termést hozhat, amelyet rendszeres öntözéssel és gondozással a házikertben is élvezhetnek a kertészek.

 

