3 órája
Szeptember végén különleges égi látványosságok várnak az őszi égbolton
Az őszi nap-éj egyenlőség hónapja idén számos éjszakai látnivalót tartogatott. Szeptember 27-én éjjel egy különleges égi jelenséget figyelhetünk meg szabad szemmel.
Az őszi nap-éj egyenlőség hónapja idén égi jelenségekben gazdag volt. A legérdekesebb a szeptember 7-ei holdfogyatkozás volt, azonban az utolsó hétvégére is tartogat az univerzum látnivalókatt.
Antares és Hold együttállása
Szeptember 27-én ugyanis egy szabad szemmel is látható égi jelenséget figyelhetünk meg.
Az Antares és a Hold együttállását tekinthetjük meg az éjszakai égbolton. Este fél 8-kor fog 1,3 fok távolságra kerül egymástól a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, az Antares és a 29%-os fázisú holdsarló. Mindez 6 fokkal a látóhatár fölött történik majd meg
– tájékoztat a Svábhegyi Csillagvizsgáló a weboldalukon.
Égi jelenség vasárnap
Szeptember 28-án pedig a következő jelenség várható a tapasztalt észlelők számára:
„a Szaturnusz holdja, a Titan belép a gyűrűs bolygó korongja elé, mégpedig 3:39-kor. A belépés 20 percig tart majd, a hold pedig 8:02-ig a Szaturnusz korongja előtt marad. A kilépés azonban sajnos nem látszik majd hazánkból, akkorra lenyugszik a Szaturnusz.”
Ezt a jelenséget csak állványos csillagászati távcsővel lehet megfigyelni.
