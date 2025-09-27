szeptember 27., szombat

Asztronómia

3 órája

Szeptember végén különleges égi látványosságok várnak az őszi égbolton

Az őszi nap-éj egyenlőség hónapja idén számos éjszakai látnivalót tartogatott. Szeptember 27-én éjjel egy különleges égi jelenséget figyelhetünk meg szabad szemmel.

Joó Fanni

Az őszi nap-éj egyenlőség hónapja idén égi jelenségekben gazdag volt. A legérdekesebb a szeptember 7-ei holdfogyatkozás volt, azonban az utolsó hétvégére is tartogat az univerzum látnivalókatt.

Csillagokkal és égi jelenségekkel teli éjszakai égbolt a látóhatárral
A hónap egyik utolsó szabad szemmel látható égi jelenségét tekinthetjük meg szeptember 27-én. Fotó: Shutterstok

Antares és Hold együttállása

Szeptember 27-én ugyanis egy szabad szemmel is látható égi jelenséget figyelhetünk meg. 

Az Antares és a Hold együttállását tekinthetjük meg az éjszakai égbolton. Este fél 8-kor fog 1,3 fok távolságra kerül egymástól a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, az Antares és a 29%-os fázisú holdsarló. Mindez 6 fokkal  a látóhatár fölött történik majd meg

tájékoztat a Svábhegyi Csillagvizsgáló a weboldalukon.

Szeptember 27-én az Antares és a Hold együttállása lesz megfigyelhető. Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Égi jelenség vasárnap

Szeptember 28-án pedig a következő jelenség várható a tapasztalt észlelők számára:

„a Szaturnusz holdja, a Titan belép a gyűrűs bolygó korongja elé, mégpedig 3:39-kor. A belépés 20 percig tart majd, a hold pedig 8:02-ig a Szaturnusz korongja előtt marad. A kilépés azonban sajnos nem látszik majd hazánkból, akkorra lenyugszik a Szaturnusz.”

Ezt a jelenséget csak állványos csillagászati távcsővel lehet megfigyelni.

 

