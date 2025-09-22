Székkutason ritkaság az eladó ház – az árak azonban döbbenetesek

Két, két és fél szobás kertes házat már 12-14 millió forintért is lehet venni Székkutason, de vannak ennél jóval drágább eladó ingatlanok is, amik akár vállalkozásra is alkalmasak, vagy extrákkal felszerelt családi házak.

Pánczél Zoltán 65 millió forintra tartja a tanyát a gazdasággal együtt, szeret ott élni, de ez az eladó ingatlan már nem az ő életvitelét szolgálja. Fotó: Kovács Erika

Székkutas legdrágább eladó ingatlanja 84,9 millió forint

Az eladó ingatlanok között találtunk egy, korábban a falusi turizmusban működő, 5 szobás lakóházat, amihez egy 55 négyzetméteres fedett udvari és egy 72 négyzetméteres zárt rendezvényhely is tartozik. Ezt 37 millió forintért árulják.

Négyszobás ingatlant kínálnak 29,9 millió forintért, egyet pedig 29,7 millióért, 4+2 félszobást 49,5 millióért, tanyát 65 millióért, egy új építésű 5 szobás családi házat pedig 84,9 millióért.

A 70 éves falu elhelyezkedése ideális

– Több oka is van, hogy nálunk nincs sok eladó ingatlan. Székkutas elhelyezkedése nagyon jó. A településünk főútvonal mentén helyezkedik el. Két városhoz is nagyon közel vagyunk, Orosháza 13 kilométerre, míg Hódmezővásárhely 22 kilométerre található. Autóval is gyorsan be lehet érni mindkét településre, de a tömegközlekedés is jó és rendszeres mindkét irányba. Akik nem Székkutason dolgoznak, a két városban találnak maguknak munkát. Az ingázás pedig nem vesz több időt igénybe, mint egy nagyobb városban a buszozás, vagy a villamosozás – mondta Szabó Emese, Székkutas polgármestere. Kiemelte, a településükön többségében, persze nem kizárólag, főként az örökösök kínálják megvételre az elhunyt szeretteik házát.

Fotó: Kovács Erika

– Akik a városból költöznek ki, szívesen választják ezeket a házakat és nagy örömünkre fel is újítják azokat. Még Szeged vonzáskörzetéből is érkeztek hozzánk az elmúlt években. Ami pozitívum, hogy az eladók megfontolják, hogy kiknek adják el a házat. A jószomszédi viszonyok és barátságok okán fontos, hogy olyan kezekbe kerüljenek a házak, akik be tudnak illeszkedni a közösségbe – tette hozzá Szabó Emese.

Tanyát 65 millióért?

Eladó egy tanya is Székkutas külterületén, Kakasszéken. 65 millió forintért kínálja a gazdája.

– A tanya a 47-es főút mellett található, a kerítésen belül 5600 négyzetméteres a terület, amin két családi ház is áll. Vannak garázsok, baromfiólak, szarvasmarha istállók, fedett terménytárolók is. Szeretek itt lakni, de nekem ez már túl nagy. Évek óta üresek az ólak, istállók, nem gazdálkodom. Egyedül élek a nagyobbik házban. A kicsiben édesanyám lakott, de ő az egészségi állapota miatt nyugdíjas otthonba kényszerült. Ezért szeretnék megválni a tanyától – mondta lapunk megkeresésére Pánczél Zoltán. A tulajdonos 65 millió forintra tartja a tanyagazdaságot, egy éve árulja.