Egy születésnapi ötletből születtek meg Szeged legkülönlegesebb sétái

Szeged nem csak a napfényről és a Tisza-parti hangulatról híres, ugyanis a város tele van történetekkel, rejtett érdekességekkel és különleges helyszínekkel, amelyek csak arra várnak, hogy felfedezzük őket. Az Élményséta ebben nyújt segítséget.

Az Élményséta csapata olyan felejthetetlen sétákat szervez, ahol minden lépés új meglepetést tartogat! Illusztráció: Shutterstock

Születésnapi meglepetésből nagy sikerű vállalkozás – ez az Élményséta

– Én alapvetően a turizmusban dolgozok: eleinte családi utazásokat, majd éveken keresztül külföldi utakat szerveztem a világ minden tájára. Hat évvel ezelőtt, 2019-ben forrt ki az Élményséta koncepciója, ugyanis egy születésnapi élmény során határoztam el magam, hogy ezeket a csodás pillanatokat szeretném átadni másoknak is – mondta Gyuris-Karancsi Dóra, az Élményséta megálmodója.

– Az első programunk egy városi séta volt, hajókázással és halászlevezéssel egybekötve – folytatta.– Azóta is hatalmas sikernek örvend ez és a többi projektünk is. Arra törekszünk, hogy belevonjuk az embereket ezekbe az élményekbe és nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy helyi szolgáltatókkal működjünk együtt – egészítette ki.

Különleges programok, gasztronómiai élményekkel megspékelve

– Az Élményséta megalakulása óta több mint tizenötféle tematikát álmodtunk meg: akadnak évről-évre visszatérő és újonnan kigondolt sétáink is. Nagyban a szezontól függ, hogy éppen milyen témában tudunk gondolkodni – mondta az Élményséta megálmodója.

A már meglévő programok közül a Tiszai Kalandozások, az Alsóváros Kincsei, és a Színházas élményséta a kulisszák mögött-et emelte ki a szervező, mint legérdekesebbeket. Vannak azonban újabb séta tematikák, amelyek szintén nagyszerű élményt nyújtanak. Ilyen például a Borkörutazás a Dóm téren és a Galérián innen, műtermen túl – exkluzív összművészeti élményséta.

A szegedi Élményséta olyat kínál, amit más nem

– A sétáink során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy élményeket adjunk a programon résztvevőknek, emellett minden esetben érdekes történeket mesélünk el és valamilyen gasztronómiai kalandra is invitáljuk az érdeklődőket – mondta Gyuris-Karancsi Dóra.

– Olyan helyekre tudjuk bevinni az embereket, ahova a hétköznapok során nehezen lehet bejutni, emellett olyan információkkal látjuk el őket, amelyeket nem biztos, hogy tudnak – tette hozzá.