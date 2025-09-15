2 órája
Egy születésnapi ötletből születtek meg Szeged legkülönlegesebb sétái
Fedezd fel Szeged varázslatos arcát egy különleges élményséta keretében! Sétálj végig az Élményséta csapatával a Tisza-parti város ikonikus helyszínein, ismerd meg történetüket és titkaikat, miközben új szemszögből látod a várost.
Szeged nem csak a napfényről és a Tisza-parti hangulatról híres, ugyanis a város tele van történetekkel, rejtett érdekességekkel és különleges helyszínekkel, amelyek csak arra várnak, hogy felfedezzük őket. Az Élményséta ebben nyújt segítséget.
Születésnapi meglepetésből nagy sikerű vállalkozás – ez az Élményséta
– Én alapvetően a turizmusban dolgozok: eleinte családi utazásokat, majd éveken keresztül külföldi utakat szerveztem a világ minden tájára. Hat évvel ezelőtt, 2019-ben forrt ki az Élményséta koncepciója, ugyanis egy születésnapi élmény során határoztam el magam, hogy ezeket a csodás pillanatokat szeretném átadni másoknak is – mondta Gyuris-Karancsi Dóra, az Élményséta megálmodója.
– Az első programunk egy városi séta volt, hajókázással és halászlevezéssel egybekötve – folytatta.– Azóta is hatalmas sikernek örvend ez és a többi projektünk is. Arra törekszünk, hogy belevonjuk az embereket ezekbe az élményekbe és nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy helyi szolgáltatókkal működjünk együtt – egészítette ki.
Különleges programok, gasztronómiai élményekkel megspékelve
– Az Élményséta megalakulása óta több mint tizenötféle tematikát álmodtunk meg: akadnak évről-évre visszatérő és újonnan kigondolt sétáink is. Nagyban a szezontól függ, hogy éppen milyen témában tudunk gondolkodni – mondta az Élményséta megálmodója.
A már meglévő programok közül a Tiszai Kalandozások, az Alsóváros Kincsei, és a Színházas élményséta a kulisszák mögött-et emelte ki a szervező, mint legérdekesebbeket. Vannak azonban újabb séta tematikák, amelyek szintén nagyszerű élményt nyújtanak. Ilyen például a Borkörutazás a Dóm téren és a Galérián innen, műtermen túl – exkluzív összművészeti élményséta.
A szegedi Élményséta olyat kínál, amit más nem
– A sétáink során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy élményeket adjunk a programon résztvevőknek, emellett minden esetben érdekes történeket mesélünk el és valamilyen gasztronómiai kalandra is invitáljuk az érdeklődőket – mondta Gyuris-Karancsi Dóra.
– Olyan helyekre tudjuk bevinni az embereket, ahova a hétköznapok során nehezen lehet bejutni, emellett olyan információkkal látjuk el őket, amelyeket nem biztos, hogy tudnak – tette hozzá.
Céges csapatépítő, osztályprogramok – minden korosztálynak remek lehetőség
– Lehetőség van nálunk céges csapatépítők tartására is, amelynek során teljes mértékben alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez, legyen szó kültéri vagy beltéri programokról – mondta. – Ezen túl osztályprogramokat is szervezünk, általános- és középiskolás gyerkőcöknek készülünk interaktív, játékos feladatokkal – folytatta.
– Egy projekt keretei között egy magyar népmesét dolgoztunk ki oly módon, hogy egy városi séta tökéletes alapjául szolgáljon. Ez a típusú program hatalmas sikert aratott az óvodások körében is.
Törekednek arra, hogy zöldek legyenek, amelyért nemzetközi kitüntetést kaptak
– Kizárólag helyi partnerekkel dolgozunk együtt, hogy a helyieket tudjuk erősíteni, támogatni. A környezettudatosság pedig alapvető része a szemléletünknek, a Green Destinations nemzetközi minősítő szervezet Good Travel Seal fenntarthatósági minősítésének “Ezüst" fokozatát nyertük el 2024-ben.
