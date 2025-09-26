Chilis babbal búcsúztak a cseh diákok Ásotthalmon, így zárult az Erasmus-program – videóval

Az Erasmus+ program keretében kéthetes szakmai tanulmányúton és gyakorlaton vettek részt Magyarországon a cseh erdészetis diákok. Egy hetet Ásotthalmon töltöttek. A pénteki hazaindulás előtt chilis babot főztek a helyi erdészeti iskola diákjaival közösen.

Készül a búcsúvacsora. Cseh és ásotthalmi erdészetis diákok főztek közösen chilis babot. Fotó: Karnok Csaba

Erasmus+: Cseh diákok Ásotthalmon szakmai úton

A Prágához közeli erdészeti iskola diákjai az első hetet Sopronban, a tanulmányi állami erdőgazdaságnál töltötték, majd megérkeztek Ásotthalomra az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, ahol megismerkedtek az iskolával, a településsel, jártak Szegeden és Ópusztaszeren, a tanulmányi erdőben vettek részt gyakorlaton: fakitermelést láttak, megismerkedtek a mobilforeszterrel és a Fakopp mérőműszerrel.

A látogatás története

A program során 13 osztályos technikus tanulók és több oktató csatlakozott a külföldi diákokhoz. A kapcsolat alapjait még 2023-ban, egy szerbiai motorfűrészes versenyen rakták le, amikor az ásotthalmi oktatók megismerkedtek a Prága melletti Krivoklát erdészeti technikum tanáraival. Tavaly többen ellátogattak Csehországba, most pedig ők érkeztek viszontlátogatásra.

Szakmai tudás és közös élmények

A cseh diákok tanára, Stanislav Vesely azzal kezdte, hogy az ásotthalmi intézmény és a látogatás messze túlteljesítette az elvárásaikat. Szakmailag rengeteget tanultak a magyar kollégáktól arról, mit lehet tenni a globális felmelegedés és a klímaváltozás ellen. Mint a pedagógus fogalmazott, az itt megszerzett tudás rendkívül fontos lesz a számukra a közeljövőben, amikor ott is érezhető lesz a klímaváltozás. A sűrű szakmai programok mellett szórakozásra is jutott idő. Indulás előtti utolsó nap, csütörtökön chilis babot készítettek a bedős diákokkal közösen.