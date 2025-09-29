Az életre szóló panoráma Észak-Pakisztánban: hegymászók és természet szerelmeseinek paradicsoma – galériával, videóval

Észak-Pakisztán a világ egyik legcsodálatosabb, mégis kevéssé ismert tája. Aki egyszer ellátogat ide, azt olyan látvány fogadja, amely egy életre beleég a szemébe és a szívébe.

Észak-Pakisztán hófödte csúcsai és gleccserei lélegzetelállító látványt nyújtanak. Fotók: Arany T. János

Észak-Pakisztán lenyűgöző szépsége

Itt találkozik az ember a természet nyers erejével és fenséges szépségével. A hegyek, gleccserek és völgyek olyan látvány nyújtanak, amihez hasonlót ritkán látni a világon.

Ahol a Karakoram és a Himalája találkozik

A Karakoram és a Himalája hegyvonulatai Észak-Pakisztánban érnek össze, és olyan hófödte csúcsokat emelnek az ég felé, mint a 8611 méteres K2, ami a világ második legmagasabb hegye. A meredek sziklák és a ragyogó jégmezők alatt mély, zöld völgyek húzódnak, ahol apró falvak bújnak meg a hatalmas hegyek árnyékában.

Gleccserek birodalma és hófödte csúcsok

A régióban több száz gleccser található, közülük több a világ legnagyobb jégtömegei közé tartozik. A hó és a jég birodalma lenyűgöző: a napsütésben a gleccserek ragyognak, ijesztően ropognak, éjszaka pedig a holdfényes égbolt alatt ezüstösen derengenek.