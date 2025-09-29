2 órája
Az életre szóló panoráma Észak-Pakisztánban: hegymászók és természet szerelmeseinek paradicsoma – galériával, videóval
A hegyek, gleccserek és völgyek páratlan látványát kínálnak. Észak-Pakisztán a világ egyik leglenyűgözőbb, mégis kevéssé ismert vidéke. Ez a táj a természet szerelmeseinek igazi paradicsoma.
Észak-Pakisztán a világ egyik legcsodálatosabb, mégis kevéssé ismert tája. Aki egyszer ellátogat ide, azt olyan látvány fogadja, amely egy életre beleég a szemébe és a szívébe.
Észak-Pakisztán lenyűgöző szépsége
Itt találkozik az ember a természet nyers erejével és fenséges szépségével. A hegyek, gleccserek és völgyek olyan látvány nyújtanak, amihez hasonlót ritkán látni a világon.
Ahol a Karakoram és a Himalája találkozik
A Karakoram és a Himalája hegyvonulatai Észak-Pakisztánban érnek össze, és olyan hófödte csúcsokat emelnek az ég felé, mint a 8611 méteres K2, ami a világ második legmagasabb hegye. A meredek sziklák és a ragyogó jégmezők alatt mély, zöld völgyek húzódnak, ahol apró falvak bújnak meg a hatalmas hegyek árnyékában.
Gleccserek birodalma és hófödte csúcsok
A régióban több száz gleccser található, közülük több a világ legnagyobb jégtömegei közé tartozik. A hó és a jég birodalma lenyűgöző: a napsütésben a gleccserek ragyognak, ijesztően ropognak, éjszaka pedig a holdfényes égbolt alatt ezüstösen derengenek.
Gleccserek birodalma és hófödte csúcsokFotók: Arany T. János
Hunza-völgy: az idilli menedék
Észak-Pakisztán nemcsak a hegymászók és túrázók paradicsoma, hanem a természet szerelmeseinek menedéke is. A Hunza-völgy például egy olyan idilli hely, ahol a zöld teraszok és a felettük magasodó hófödte csúcsok elvarázsolják az utazót.
Egyszer látni kell
Észak-Pakisztán nemcsak egy úti cél: ez egy élmény, amit szavakkal nehéz visszaadni. Itt minden kanyar új panorámát, minden völgy új titkot rejt, és minden csúcs újabb bizonyíték arra, hogy a világ tele van csodákkal, amelyekre mindenkinek egyszer látnia kell.
