Gasztroszenzáció Csongrádban: díjakkal halmozták el a szegedi éttermeket

A közelmúltban újra megjelent Magyarországon az a nemzetközi étteremkalauz, amely 2013-ban kirobbantotta a nagy halászléháborút és amely korábban éles kritikákat fogalmazott meg a halászlé kapcsán.

Az étteremkalauz Szeged éttermeit értékelte, de ez alkalommal a halászlé kimaradt a beszámolóból. Archív Fotó: Karnok Csaba

Az étteremkalauz visszatérése: megnyugodhat a halászlé

2013 végén robbant a nagy szegedi halászlébomba: földbe döngölték a szegedi halászlét és a szegedi halászcsárdák ételeit a világhírű Gault&Millau étteremkalauz kritikusai. A 2014-es kiadványban megjelentek úgy vonultak be a sajtótörténetbe, mint a nagy halászléháború. Az étteremkalauz kritikusai öt szegedi és egy algyői halászcsárdát teszteltek. Siralmas képet festettek a népszerű csárdák kínálatáról, és csúnyákat mondtak a halászléről. De ez már mind a múlté. Az új kiadványba csak egy szegedi halászcsárda fért be, de a halászléről egy szó sem esik benne. Mintha csak benéztek volna a szerzők a csárdába, de nem ettek semmit.

Ki az a Gault és Millau?

A Gault&Millau étteremkalauz a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, amit két francia újságíró és gasztrorajongó, Henri Gault és Christian Millau alapított hatvan évvel ezelőtt. A nemzetközi étteremkalauzba összesen tizenegy Csongrád-Csanád vármegyei vendéglátóhely került be, tíz szegedi és egy csongrádi.

Szeged tíz minősített étterme

Szeged különlegessége, hogy a hazai nagyvárosok közül itt található a legtöbb, összesen tíz minősített étterem. A rangsor élére az Alkimista Kulináris Műhely került, amely korábban Michelin-tányér elismerést is szerzett, most 20-ból 16 pontot kapott, amivel a legszűkebb elit közé jutott. Az egykori kollégánk, Katkó Kriszta által vezetett hely mellett a Tiszavirág, a Kapca x Rézhárs Bisztró, a Kiskőrössy Halászcsárda, a Régi Híd Vendéglő, az Emmarozs újhullámos pékség, kávézó, cukrászat és bisztró, a Gombóc Túróbár Manufaktúra, a Rudi és Fickó, a Szeged Bagel és a Zöldlevelecske Salátaműhely.

A nagy halászléháború emlékei

Mivel egy évtizeddel ezelőtt ez a kiadvány robbantott aki az úgynevezett halászléháborút, kíváncsiak voltunk, mit írnak most az általuk felkeresett egyetlen halászcsárdáról: A szegedi Kiskőrössy Halászcsárda a Felső-Tisza part ikonikus, nagy múltú vendéglátóhelye, ahol a klasszikus csárdahangulat keveredik a retró elemekkel. Több száz vendéget tudnak fogadni, kínálatukban a halászlé, haltepertő és számos halétel mellett rántott fogások és köretek is szerepelnek. Múltidéző étterem, reformtörekvések nélkül – írják. Éppen csak a legfontosabbról nem írnak egy betűt sem: a halászléről.