Gasztroszenzáció Csongrádban: díjakkal halmozták el a szegedi éttermeket
Visszatért Magyarországra a világhírű étteremkalauz, amely 2013-ban a nagy halászléháborút kirobbantotta. Az étteremkalauz most is több szegedi helyet értékelt, de a halászlé kérdését ezúttal teljesen mellőzte. A kiadványban tíz szegedi és egy csongrádi vendéglátóhely szerepel.
A közelmúltban újra megjelent Magyarországon az a nemzetközi étteremkalauz, amely 2013-ban kirobbantotta a nagy halászléháborút és amely korábban éles kritikákat fogalmazott meg a halászlé kapcsán.
Az étteremkalauz visszatérése: megnyugodhat a halászlé
2013 végén robbant a nagy szegedi halászlébomba: földbe döngölték a szegedi halászlét és a szegedi halászcsárdák ételeit a világhírű Gault&Millau étteremkalauz kritikusai. A 2014-es kiadványban megjelentek úgy vonultak be a sajtótörténetbe, mint a nagy halászléháború. Az étteremkalauz kritikusai öt szegedi és egy algyői halászcsárdát teszteltek. Siralmas képet festettek a népszerű csárdák kínálatáról, és csúnyákat mondtak a halászléről. De ez már mind a múlté. Az új kiadványba csak egy szegedi halászcsárda fért be, de a halászléről egy szó sem esik benne. Mintha csak benéztek volna a szerzők a csárdába, de nem ettek semmit.
Ki az a Gault és Millau?
A Gault&Millau étteremkalauz a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, amit két francia újságíró és gasztrorajongó, Henri Gault és Christian Millau alapított hatvan évvel ezelőtt. A nemzetközi étteremkalauzba összesen tizenegy Csongrád-Csanád vármegyei vendéglátóhely került be, tíz szegedi és egy csongrádi.
Szeged tíz minősített étterme
Szeged különlegessége, hogy a hazai nagyvárosok közül itt található a legtöbb, összesen tíz minősített étterem. A rangsor élére az Alkimista Kulináris Műhely került, amely korábban Michelin-tányér elismerést is szerzett, most 20-ból 16 pontot kapott, amivel a legszűkebb elit közé jutott. Az egykori kollégánk, Katkó Kriszta által vezetett hely mellett a Tiszavirág, a Kapca x Rézhárs Bisztró, a Kiskőrössy Halászcsárda, a Régi Híd Vendéglő, az Emmarozs újhullámos pékség, kávézó, cukrászat és bisztró, a Gombóc Túróbár Manufaktúra, a Rudi és Fickó, a Szeged Bagel és a Zöldlevelecske Salátaműhely.
A nagy halászléháború emlékei
Mivel egy évtizeddel ezelőtt ez a kiadvány robbantott aki az úgynevezett halászléháborút, kíváncsiak voltunk, mit írnak most az általuk felkeresett egyetlen halászcsárdáról: A szegedi Kiskőrössy Halászcsárda a Felső-Tisza part ikonikus, nagy múltú vendéglátóhelye, ahol a klasszikus csárdahangulat keveredik a retró elemekkel. Több száz vendéget tudnak fogadni, kínálatukban a halászlé, haltepertő és számos halétel mellett rántott fogások és köretek is szerepelnek. Múltidéző étterem, reformtörekvések nélkül – írják. Éppen csak a legfontosabbról nem írnak egy betűt sem: a halászléről.
Csongrádi büszkeség: a Bárka
Vármegyénkből a szegedi helyek mellett egy csongrádi vendéglátóhely került be a kiadványba: a csongrádi Bárka étterem. A Bárkáról ez olvasható: „A tündéri dél-alföldi településen, Csongrádon biztos étteremválasztás a Bárka. A Körös-torokhoz és a skanzenszerű halászházairól ismert óvároshoz közel járunk, ami a hely stílusát illeti, teljesen vegyes. A tiszai csárdák hangulatát idézi a mázas cserépkályhával és varrógéplábú asztalokkal, de modern fotelszékek is helyet kaptak a vendégtérben. Jó hamburgert és vékonytésztás pizzát sütnek, egyszerű konyhát visznek jó ízekkel: a Bárka-halászlé szegvári harcsával és irdalt ponttyal is kérhető, akárcsak egyben sült süllőfilé kovászmorzsában, harcsapörkölt rakott túrós csuszával és persze pörccel, az aranybundájú rántott húst kérhetjük borjúból és karajból is. A puha túrógombócra mézet is csurgatnak, a palacsintabatyu tésztája álompuha. Nyaranta a kinti grill még hangulatosabbá teszi a helyet.”
