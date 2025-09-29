Meglepő, mit ír az étteremkalauz Szegedről, amelyik kirobbantotta a Halászléháborút

Dagad a mellem a büszkeségtől: tíz szegedi és egy csongrádi vendéglátóhely is bekerült a világhírű, nemzetközi étteremkalauzba, a Gault&Millau-ba.

Az étteremkalauz Szeged helyeit értékelte, de a halászlé kritikája kimaradt. Fotó: Török János

Az étteremkalauz visszatért Szegedre

Ez az a kiadvány, amely annak idején kirobbantotta a sajtóban a „halászléháborúként” elhíresült műbalhét. A lényeg az volt, hogy sokan vérig sértődtek azon, amikor a szakértők durva szavakkal és kemény kritikával illették a szegedi halászcsárdák ikonikus fogását, a halászlét. Azóta persze sikerült túltenni magunkat ezen a „tragédián” – igaz, az utóbbi években már a halfesztiválunk sincs, de ez már egy másik történet.

A halászléháború emlékei

Készültem, reggel elővettem a régi példányokat: a 2015-ös, 2016-os és 2017-es kiadványokat, és újra átböngésztem, mit írtak a szegedi halászcsárdák kínálatáról. Ezért most, 2025-ben, az új kötet kapcsán leginkább az érdekelt, mit jegyeznek meg szegedi büszkeségünkről, a halászléről. Nos, semmit. Egyetlen betűt sem. A kritikusok mindössze egy szegedi helyet, a Kiskőrössy Halászcsárdát keresték fel, de a leírás alapján úgy tűnik, mintha csak körbenéztek volna, és nem kóstoltak volna semmit.

Csongrádi büszkeség

A csongrádi Bárka Étteremről már bővebben írtak: szerintük egyszerű konyhát visznek jó ízekkel. A Bárka-halászlé szegvári harcsával és irdalt ponttyal is rendelhető, mellette olyan fogások szerepelnek, mint az egyben sült süllőfilé kovászmorzsában, a harcsapörkölt rakott túrós csuszával és pörccel, vagy a klasszikus rántott hús, amelyet borjúból és karajból is készítenek. A desszerteknél a puha túrógombócot mézzel locsolják meg, a palacsintabatyu tésztája pedig álompuha. Halászléről azonban itt sem esik külön szó. Ez gyanús.

Legyünk büszkék és együnk sokat!

Mindez nem változtat azon, hogy büszkék lehetünk Szeged gasztronómia kínálatára, hiszen városunk különlegessége, hogy a hazai nagyvárosok közül itt található a legtöbb, összesen tíz minősített étterem. Legyünk büszkék erre az eredményre, és keressük fel ezeket a helyeket és együnk! Mert ahogy George Bernard Shaw ír drámaíró mondta: „Az étel nemcsak táplálék, hanem élvezet is”.