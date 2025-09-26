szeptember 26., péntek

5 órája

Sztárfellépők és különleges programok: Balástya egyszerre két jubileumot ünnepel

Címkék#jubileum#falunap#program#Balástya#ünnep

A hétvégén, pénteken és szombaton rendezik meg Balástyán a falunapokat. Dupla jubileum lesz, hiszen falunapokból a huszonötödiket rendezik, míg a község idén ünnepli 75 éves fennállását.

Imre Péter

– A hétvégi falunapok, a kiállítás idén 25, településünk pedig 75 éves, ez dupla jubileum, amit örömmel ünneplünk meg – mondta el lapunk érdeklődésére Ujvári László, Balástya polgármestere.

Lovasfogat a balástyai falunapon.
Dupla jubileum lesz a hétvégi balástyai falunapokon. Archív fotó: Imre Péter

Dupla jubileum

A polgármester közölte: megnyitó beszédében megemlékezik majd Balástya históriájáról az első írásos emlékektől kezdve, a környékbeli tanyavilág kialakulásán keresztül egészen addig, amikor 1950-ben a környező kapitányságokból, azok területéből összeállt, megalakult Balástya. A rendezvénytérhez közeli Emlékházban fotókiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők, ahol az első épületeket megörökítő archív fotográfiákat láthatnak, például a templomot, a katolikus népházat, az orvoslakást és a bábaasszony lakását. Eleinte nyolc ház sorakozott a templom körül.

Falunapi programok

A programok pénteken a hagyományos fesztiválfutással kezdődnek, ezután tartja meg a képviselő-testület a megnyitón ünnepi ülését, ennek keretében adják át a települési elismeréseket. Az ünnepségen beszédet mond Ujvári László polgármester és Szabó István, a Fidesz-KDNP Csongrád-Csanád vármegyei 3-as számú országgyűlési körzetének választókerületi elnöke. A pénteki napot az egyik legnevesebb mulatós sztár, Nótár Mary koncertje, majd diszkó zárja.

Szombaton folytatódnak a családi és gyermekprogramok, és nem kevesebb, mint 11 kiállítás várja az érdeklődőket. A Zöldség- és Virágfesztivál mindig sokakat lenyűgöz, de láthatunk szép babákat, veterán autókat és motorokat, régi rádiókat, játék katonákat, különleges gobelineket, és megújul a balástyai Emlékház már említett kiállítása is. Szombaton lesz véradás is az általános iskola kis tornatermében, és délelőtt köszönti az önkormányzat az idei esztendő újszülöttjeit a sportcsarnokban.

Szombat délután

Látványosnak ígérkezik a fogatosok kora délutáni felvonulása, a színpadon pedig több koncert és fellépő követi egymást. Napközben sok gyerekprogram, játék várja a kicsiket és nagyobbakat. Késő délután a Ginger Mafia zenél, majd este a sztárvendég, Bereczki Zoltán koncertje szórakoztatja a közönséget. Ezután következik a folyékony tűzijáték, és a mulatság, vagyis a hagyományos a Berkes dáridó. 

