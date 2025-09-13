szeptember 13., szombat

Falunap

3 órája

Balástyán fergeteges program vár, Nótár Mary és Bereczki Zoltán is színpadra lép

Címkék#falunap#Balástya#virágfesztivál

Írja be mindenki a naptárába: szeptember 26-án és 27-én rendezik meg Balástyán a falunapokat. Hatalmas buli lesz két sztárvendéggel, Nótár Maryvel és Bereczki Zoltánnal, és az esemény első napján adják át a községi elismeréseket.

Munkatársunktól

A XXV. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivált szeptember 26-án és 27-én tartják a sportcsarnokban és a rendezvénytéren. Az első napon adják át ünnepi testületi ülésen a Balástya Községért elismeréseket közszolgálati, civil szervezetek, társadalmi élet, gazdasági élet szereplői, vállalkozások, valamint büszkeségeink és fiatal tehetségek kategóriában. A hatalmas buli szombaton lesz.

Bereczki Zoltán is fellép a falunapokon.
Hatalmas buli lesz Balástyán a falunapokon. Illusztráció: Shutterstock

Megnyitó

Szeptember 26-án a falunapok ünnepélyes megnyitója a sportcsarnokban lesz, melyen Ujvári László polgármester és Szabó István, a Fidesz-KDNP Csongrád-Csanád vármegyei 3-as számú országgyűlési körzetének választókerületi elnöke mond beszédet. 

A sztárvendég a 19 órától fellépő Nótár Mary, a napot Dj Kauczki Toni zárja. 

Pénteken és szombaton is látogatható a Hungarikum játéktér a rendezvénytéren, az Emlékházban a megújult kiállítás, a sportcsarnok előterében a hobbik és gyűjtemények bemutatkozása, bent a hagyományos kiállítás, a plébánián a porcelánbaba és babakiállítás, a Vadásztanya vendéglő előtt pedig veterán járművek várják az érdeklődőket.

Hatalmas buli a falunapokon

Az igazi, az egész napos hatalmas buli szombaton lesz. A program 9 órakor a véradással indul, majd köszöntik az újszülötteket, utána következik a 7 mérföldes együttes műsora. Az ebéd után, 13 órától rendezik meg a fogatos felvonulást a község utcáin, majd testvértelepülések és helyi fellépők foglalják el színpadot 15 órától. Utána a Sajtkukac Duó gyerekzenekar következik, majd a kisteleki id. Vándor Rudolf Fúvószenekar mutatja meg kivételes tudását a közönségnek, térzenével. Őket a sztárvendégek követik, előbb a Ginger Mafia zenekar, majd a népszerű Bereczki Zoltán. Este 8 órától az úgynevezett folyékony tűzijátékot láthatjuk, 21 órától pedig Berkes-dáridó lesz a sátorban. A jókedv garantált, nem lövünk mellé, ha azt ígérjük: szeptember utolsó hétvégéjén hatalmas buli lesz Balástyán.

 

