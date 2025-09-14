2 órája
Ferencszálláson mindenki együtt ünnepelt, a falunapra még sztárvendég is érkezett – galériával
Bográcsos főzőverseny, kézműves kiállítás, szórakoztató műsor és ünneplés – így zajlott a Maros-parti község legnagyobb ünnepe. Falunapot tartott a hétvégén Ferencszállás.
A falunapok koreográfiája a legtöbb településen hasonló. Ferencszálláson köszöntésekkel, díjak átadásával kezdődött – a legmeghatóbb pillanatok alighanem azok voltak, amikor az erdélyi testvértelepülés, Székelydobó ajándékait, két népviseletbe öltöztetett babát a polgármester, Jani János átvette. Ilyen babákat tartottak otthon az erdélyi magyarok a diktatúra idején identitásukat őrizve, mert a népviselet tiltott volt. Jani megjegyezte: amikor Székelydobóra látogat, otthonról hazamegy.
Ferencszállás igazi ünnepe
– Ez a falu legnagyobb ünnepe – mondta Ferencszállás első embere, amikor a társaságában végigsétáltunk a program helyszínén, a faluház környékén. Az orvosi rendelőben egészségügyi szűréseken lehetett részt venni, de volt itt a felnőtteknek cross autó bemutató, a gyerekeknek játszóudvar és pónifogat.
Falunapot tartott a hétvégén FerencszállásFotók: Szabó Imre
A faluházban kiállítás nyílt kézműves munkákból, a színpadon pedig egymást váltották a helyi és környékbeli csoportok. Természetesen sztárvendéget is hívtak, Sipos F. Tamás személyében. A legtöbb embert persze, mint láttuk, most is a hagyományos bográcsos főzőverseny mozgatta meg.