szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

21°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kis falu nagy ünnepe

2 órája

Ferencszálláson mindenki együtt ünnepelt, a falunapra még sztárvendég is érkezett – galériával

Címkék#Ferencszállás#Székelydobó#falunap

Bográcsos főzőverseny, kézműves kiállítás, szórakoztató műsor és ünneplés – így zajlott a Maros-parti község legnagyobb ünnepe. Falunapot tartott a hétvégén Ferencszállás.

Szabó Imre

A falunapok koreográfiája a legtöbb településen hasonló. Ferencszálláson köszöntésekkel, díjak átadásával kezdődött – a legmeghatóbb pillanatok alighanem azok voltak, amikor az erdélyi testvértelepülés, Székelydobó ajándékait, két népviseletbe öltöztetett babát a polgármester, Jani János átvette. Ilyen babákat tartottak otthon az erdélyi magyarok a diktatúra idején identitásukat őrizve, mert a népviselet tiltott volt. Jani megjegyezte: amikor Székelydobóra látogat, otthonról hazamegy.

Ferencszállás, falunap
Ferencszállási óvodások vidám műsora a falunapon. Fotó: Szabó Imre

Ferencszállás igazi ünnepe

– Ez a falu legnagyobb ünnepe – mondta Ferencszállás első embere, amikor a társaságában végigsétáltunk a program helyszínén, a faluház környékén. Az orvosi rendelőben egészségügyi szűréseken lehetett részt venni, de volt itt a felnőtteknek cross autó bemutató, a gyerekeknek játszóudvar és pónifogat.

Falunapot tartott a hétvégén Ferencszállás

Fotók: Szabó Imre

A faluházban kiállítás nyílt kézműves munkákból, a színpadon pedig egymást váltották a helyi és környékbeli csoportok. Természetesen sztárvendéget is hívtak, Sipos F. Tamás személyében. A legtöbb embert persze, mint láttuk, most is a hagyományos bográcsos főzőverseny mozgatta meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu