Szombathelyi Árpád kezei alatt újraszületett a Feszty-körkép Kisteleken

– A Feszty-körkép ópusztaszeri újjávarázsolásakor megismerkedtünk a lengyel restaurátorokkal, közeli viszony, baráti kapcsolat alakult, hiszen a helyi általános iskolában, amelynek én voltam az igazgatója, mi tanítottuk a gyerekeiket. Én ott, általuk használt vásznakat is kaptam tőlük, egyet még nem használtam el – kezdte a Feszty-körkép másolásának történetét Szombathelyi Árpád kisteleki festőművész. Akkoriban neki is akadt munkája az Emlékparkban, 900 négyzetméteres, fajátékparkot épített, amit mára sajnos elbontottak, mert nem volt EU-kompatibilis.



Szombathelyi Árpád az ötödik Feszty-körkép részlettel. Fotó: Imre Péter

Baráti kör és aranyjelvény

Árpád elmondta: nagy megtiszteltetés érte, mert tagja lehetett – tulajdonképpen még ma is az – a Kosáry Domokos történész, MTA-elnök alapította Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark baráti körének. Erről apró, de értékes arany kitűző is tanúskodik, amit akkor kapott, amikor Nagy László volt az Emlékpark igazgatója.

Lehet, hogy képzavar, de ennek a szívemben van a helye

– jegyezte meg.

A másolás kezdete

Az ausztráliai Darwinban élő emigrált magyar, Vasas Mihály keresett meg a Feszty-körkép másolásának ötletével és ajánlatával. Megjegyzem: a restaurációs munkákat látva elhatároztam, készítek majd a magyar történelemhez, nagyjainkhoz kapcsolódó festményeket

– mondta Szombathelyi Árpád. Családja mesélte neki, mikor hazatért az általa vezetett szentegyházi festőtáborból, hogy egy agronómus külsejű idősebb férfi kopogtatott be hozzájuk, azzal: a festőt keresem, itt lakik? Mikor mondták neki, hogy nincs itthon, elköszönt és megígérte, később visszatér.

Sok ilyet hallottam már, egyik se jött vissza. Ezúttal azonban másképp történt: az egyik szombaton megjelent az ajtóban, behívtuk, ebéddel kínáltuk – nagyon ízlett neki a kakaspörkölt –, majd megbeszéltük, mit szeretne

– emlékezett a Kisteleki Festőkör vezetője. Elárulta: a Fesztyék által is alkalmazott, úgynevezett foltos technikával nem kell, nem is lehet az alakok élethűségére törekedni, mert csak távolról szemlélve adja ki a kompozíciót, úgy áll össze a kép.

Jókai ötlete Feszty Árpád 1891-ben párizsi útja során megnézte Detaill és Neuvill körképét, az Egy évszázad történetét, mely Franciaország történetét mutatta be a felvilágosodástól a harmadik köztársaságig. Ezen felbuzdulva ő is hasonló elképzeléssel állt elő családtagjainak: a bibliai özönvizet akarta vászonra vinni. Felesége megrettent a hír hallatán, hiszen ő is festő volt, tudta mekkora költségekkel jár egy ilyen beruházás. Apósa, Jókai Mór rábeszélte vejét, hogy az özönvíz helyett fesse meg inkább a magyarok bejövetelét. Ezzel készen is állt az ötlet: a körkép témája a honfoglalás, címe A magyarok bejövetele.

Szombathelyi Árpád: hat év, öt részlet

Az Emlékparkban kapható diákról, képeslapokról készítette Szombathelyi Árpád az egyes részletek méretarányos másolatait. Hat év alatt a Feszty-körkép öt ismert, jellemző részletét, úgynevezett vezérepizódjait festette meg szállítható méretekben: Árpád fejedelmet a törzsek vezéreivel, a megkötözött Latorc vezért lányával, a Magyarok Nagyasszonyát, azt a jelenetet, amikor a magyarok szláv asszonyokat, lányokat rabolnak maguknak feleségnek, valamint a sámán epizódot a fehér lóáldozattal. Utóbbi érdekessége, hogy azt már nem vitte el Vasas Mihály. – Ekkor leálltam, nem akartam üzletet csinálni belőle – indokolta. Az a részlet nála maradt, és most, hogy felidéződött ez a hihetetlen történet, megkereste, elővette, elhozta és megmutatta az általa alapított Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola nagytermében.