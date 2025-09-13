szeptember 13., szombat

Új élet

36 perce

Az utcán sírt és sötét gondolatok gyötörték, a tréner elárulta, hogyan talált kiutat a depresszióból

Ha az embert sorscsapás éri, kiutat jelenthet a sport, a mozgás – sőt arra is alkalmat teremthet, hogy új életet kezdjen. Erre példa a makói Alföldi Andrea története, akit a városban polgári búcsúztatóként ismernek a legtöbben, most viszont, 57 évesen fitnesztrénerként indított edzéseket.

Szabó Imre

– Depressziós lettem, hónapokig jártam pszichológushoz. Előfordult, hogy az utcán sétálva sírtam el magamat és a legsötétebb gondolatok környékeztek. Dolgozni sem nagyon tudtam – mesélte a makói Alföldi Andrea arról az embert próbáló időszakról, amin idén tavasszal kellett keresztülmennie. A részletekről annyit mondott, magánéleti válságról volt szó, véget ért egy évtizedes, általa mélynek hitt kapcsolata, ami számára teljesen váratlanul, egyik napról a másikra véget ért. Andreát a városban polgári búcsúztatóként ismerik a legtöbben, most viszont emellett új szerepben is igyekszik bemutatkozni az embereknek, és ez annak a munkának az eredménye, amit a lelki talpra állás érdekében bejárt.

fitnesztréner
Polgári búcsúztató új szerepben, fitnesztrénerként. Fotó: Szabó Imre

A sportban találta meg a kapaszkodót

Hogy mi jelentette számára a kiutat? Mint mondja, a sport mindig része volt az életének. Még ötvenéves korában is félmaratoni távokat futott hetente többször, de a koronavírus-járvány miatti lezárások nyomán kiesett a ritmusból. Később elkezdett foglalkozni a Gymstick nevű sportággal, ami egy Finnországból származó funkcionális edzésmódszer; olyan fitneszedzés-forma, mely lehetővé teszi az ízületkímélő alakformálást életkortól és edzettségi állapottól függetlenül. Jellegzetessége, hogy az edzéseken résztvevők botot használnak, aminek a két végén gumiszalagok vannak. Ezt abban az időben is csinálta már, amikor hirtelen derékba tört az élete, hetente négyszer járt edzésre – és végül ebben találta meg a kapaszkodót.

Polgári búcsúztató és fitnesztréner is egyben

Olyannyira, hogy úgy döntött, a sportág kiváló hazai szakemberénél, Czégel Erikánál elvégez egy tanfolyamot és leteszi a trénervizsgát is. Ez idén augusztusban sikerült, azóta hivatalosan is tréner és személyi edző. Már ott tart, hogy – 57 évesen – edzéseket vezet a helybeli Colosseum edzőteremben kisebb létszámú csoportoknak, és személyi edzések indítását is tervezi. Most ez tölti ki az életét.

– Nekem ez nagyon sokat jelentett. A saját példámmal tudom igazolni, hogy a mozgás, a sport jót tesz a testnek és a léleknek. Sőt, olykor életmentő is lehet – jegyzi meg.

 

 

