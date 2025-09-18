Százak életét változtatta meg Gut Gabi, hét éve tartja mozgásban a Homokhátságot

Létezik egy közösség – immár 31 éve –, ami 2018. szeptemberében vált ismertté a Homokhátságon. Százaknak ad rengeteg energiát, hitet, reményt, szeretetet, újabb célokat és kapaszkodókat, testi-lelki-szellemi jólétet. Ez a FittForma közösség, melynek megálmodója és vezetője, a szegedi Gut Gabi. A Homokhátságon a múlt héten ünnepelték hetedik születésnapjukat.

A FittForma közösség 7 éves Homokhátságon. Fotó: FittForma

FittForma érzések

– Szavakkal elmondhatatlan érzésekkel tértem haza a dupla születésnapi tornák után. Látni lehetett, ahogyan a résztvevők ragyogtak és örültek, jó volt érezni az ölelésüket és mérhetetlen szeretetüket, hallani a sikításukat és a step padon dobogó lábukat. A Homokhátság településein ezt már hét éve érezhetjük és élvezhetjük együtt – mondta lapunknak Gut Gabi a születésnap apropóján. A 7 évet a mozgás öröme, a kitartás, a barátság, a nevetés, a vidámság, a szeretet, a hála és összetartó közösség jellemezte.

„Nagyon hálás vagyok”

– A szikrák bennetek élnek, bennetek, akik hétről hétre újra és újra felragyogtatjátok őket – fordult csapatához, mintegy üzenve nekik, majd úgy folytatta: – Az a legszebb, hogy minden résztvevő mosolya új szikrákat eredményez, melyek sok-sok évig kitartanak és fényeket gyújtanak a Homokhátságon. Az eltelt hét év nemcsak a tornákról és a mozgásról szólt, hanem a csapatról, arról, hogy hétről hétre eljöttek, bizalmat szavaztak nekem, egymásnak is erőt adtak, és együtt építettünk egy olyan közösséget, ahol mindenki fényt visz a másik életébe. Nagyon hálás vagyok! Azért, hogy együtt mozoghattunk, hogy együtt nevethettünk és nagyszerű élményeket oszthattunk meg egymással – mondta el érzéseit Gut Gabi.

Fotó: FittForma

Támogatás

Az elmúlt hét évben sokan támogatták Gut Gabi munkáját, a FittForma közösséget, a magánszemélyek és civil szervezetek mellett önkormányzatok, például Zákányszék, Ruzsa, Domaszék, Bordány és Ásotthalom. – Köszönöm mindenkinek, aki bárhogyan, bármilyen formában elismeri, értéknek érzi és támogatja, segíti FittForma közösségünket – mondta Gabi, aki az online térben is várja a mozogni vágyókat. Még hozzátette: hálás minden bizalomért és büszke arra, hogy a FittFormával a Homokhátságon is sokak életében vált rendszeressé a mozgás, amivel tesznek magukért és az egészségükért, példát mutatva családjuknak és a környezetüknek.