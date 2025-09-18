szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

11°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozgás

1 órája

Százak életét változtatta meg Gut Gabi, hét éve tartja mozgásban a Homokhátságot

Címkék#mozgás#FittForma Iskola#Közösség#torna

A szegedi Gut Gabi vezette tornák hét éve vannak jelen a Homokhátság életében, és csábítottak sokakat mozgásra. A FittForma közösség azonban nemcsak erről szól, a résztvevőkből valóban igazi közösség formálódott az eltelt esztendők alatt.

Imre Péter

Létezik egy közösség – immár 31 éve –, ami 2018. szeptemberében vált ismertté a Homokhátságon. Százaknak ad rengeteg energiát, hitet, reményt, szeretetet, újabb célokat és kapaszkodókat, testi-lelki-szellemi jólétet. Ez a FittForma közösség, melynek megálmodója és vezetője, a szegedi Gut Gabi. A Homokhátságon a múlt héten ünnepelték hetedik születésnapjukat. 

FittForma
 A FittForma közösség 7 éves Homokhátságon. Fotó: FittForma

FittForma érzések

– Szavakkal elmondhatatlan érzésekkel tértem haza a dupla születésnapi tornák után. Látni lehetett, ahogyan a résztvevők ragyogtak és örültek, jó volt érezni az ölelésüket és mérhetetlen szeretetüket, hallani a sikításukat és a step padon dobogó lábukat. A Homokhátság településein ezt már hét éve érezhetjük és élvezhetjük együtt – mondta lapunknak Gut Gabi a születésnap apropóján. A 7 évet a mozgás öröme, a kitartás, a barátság, a nevetés, a vidámság, a szeretet, a hála és összetartó közösség jellemezte.

„Nagyon hálás vagyok”

– A szikrák bennetek élnek, bennetek, akik hétről hétre újra és újra felragyogtatjátok őket – fordult csapatához, mintegy üzenve nekik, majd úgy folytatta: – Az a legszebb, hogy minden résztvevő mosolya új szikrákat eredményez, melyek sok-sok évig kitartanak és fényeket gyújtanak a Homokhátságon. Az eltelt hét év nemcsak a tornákról és a mozgásról szólt, hanem a csapatról, arról, hogy hétről hétre eljöttek, bizalmat szavaztak nekem, egymásnak is erőt adtak, és együtt építettünk egy olyan közösséget, ahol mindenki fényt visz a másik életébe. Nagyon hálás vagyok! Azért, hogy együtt mozoghattunk, hogy együtt nevethettünk és nagyszerű élményeket oszthattunk meg egymással – mondta el érzéseit Gut Gabi. 

FittForma
Fotó: FittForma

Támogatás

Az elmúlt hét évben sokan támogatták Gut Gabi munkáját, a FittForma közösséget, a magánszemélyek és civil szervezetek mellett önkormányzatok, például Zákányszék, Ruzsa, Domaszék, Bordány és Ásotthalom. – Köszönöm mindenkinek, aki bárhogyan, bármilyen formában elismeri, értéknek érzi és támogatja, segíti FittForma közösségünket – mondta Gabi, aki az online térben is várja a mozogni vágyókat. Még hozzátette: hálás minden bizalomért és büszke arra, hogy a FittFormával a Homokhátságon is sokak életében vált rendszeressé a mozgás, amivel tesznek magukért és az egészségükért, példát mutatva családjuknak és a környezetüknek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu