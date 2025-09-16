Túlélte a háborút, a pandémiát és a migrációt, most mégis bezár az ikonikus fogadó

Több évtizednyi vendéglátás után családunk életében mérföldkőhöz érkeztünk: szeptember 15-től a Forró Fogadó, mint klasszikus értelemben vett étterem, bezárja kapuit – írta ki Facebook oldalára Röszke ikonikus vendéglátóhelye. A családi vállalkozás ugyanis profilt vált, emiatt pedig hétfő óta már nem lehet csak úgy betérni hozzájuk egy finom ebédre vagy vacsorára. Az út menti fogadó már nem lesz a határra vagy onnan igyekvők megállóhelye – legalábbis nem az eddigi formában. Hogy mi vezetett idáig, arról a tulajdonos Forró Balázzsal beszélgettünk.

A Forró Fogadó ikonikus épülete mostantól csak szálláshelyként működik tovább. Fotó: Török János

Háború, pandémia és migráció után a megváltozott igények tették be a kaput

– A fogadót 1988-ban nyitottuk. Volt itt rengeteg esemény azóta: a szomszédban zajló szerb háború, gazdasági világválság, a pandémia és migrációs krízis. Ezek mindegyikét azonban sikerült úgy túlélnünk, hogy közben ugyanúgy üzemeltünk, ahogyan azt annak idején nagyapám megálmodta – fogalmazott a fiatal vállalkozó. Mostanra azonban a gazdasági körülmények és a vendégek megváltozott igényei mellett eljött az a pont, amikor ki kellett mondaniuk: nem tudnak racionálisan működni.

– Korábban is mindig előre menekültünk, csak apróbb lépésekkel. Amikor például megépült az autópálya és a forgalmunk visszaesett, rendezvénytermet építettünk. Mostanra azonban a bevételünk 80 százalékát a szálláshelyünk termeli ki, miközben a költségek 70 százalékát az étterem viszi el. Eltűntek a céges konferenciák, ebédek és termékbemutatók, sőt az éttermi vendégek is sokszor inkább házhoz rendelik az ételt. A korábbi 5-6 jó hónapunk 2 hónapos szezonra szűkült, ebből kellene az év további 10 hónapját fenntartani. A hosszú távú működés érdekében így elérkezett az idő, hogy bátrabb, drasztikusabb változtatást tegyünk – mesélt a kialakult helyzetről Forró Balázs.

Szálláshelyként üzemel tovább a Forró Fogadó

A fogadó mostantól Bauer Resort - Countryside Retreat néven folytatja útját. A konyha felújítását követő újranyitás után már csak a szállóvendégek étkezhetnek majd itt, őket azonban magasabb szintű szolgáltatásokkal várják. Hamarosan kialakítanak egy wellnes részleget is jakuzzival és szaunaházzal, így a lovasudvar és a prémium szobák mellett újabb elemmel bővítik a szállóvendégeknek biztosított szolgáltatások körét.