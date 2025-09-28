19 perce
Fosztogatók gyűltek össze Nagymágocson, de csak a kukoricának estek neki
Nagymágocson idén is összegyűltek a fosztogatók. Senki ne gondoljon rosszra, nem a köztörvényes bűnözők lepték el a falut, csak a gyerekek ismerhették meg, hogy milyen hagyományok kötődtek a kukorica betakarításhoz. A Fosztónap persze nem múlhatott el főtt kukorica nélkül.
Idén, az aszály miatt Nagymágocson sem termett sok kukorica. Ez azonban nem volt akadálya a Fosztónapnak.
Volt, aki a kukoricafosztáson ismerte meg a házastársát
A helyi Szendrey Júlia Közösségi Tér és Könyvtár évek hosszú sora óta rendezi meg a művelődési ház előtti téren a Fosztónapot.
Iskolások tartottak előadást az őszi hagyományokról, hiedelmekről, volt mesemondóverseny is. Aki szerette volna, kipróbálhatta, hogyan kell kibontani a „ruhájából” a kukoricát. Vagyis megtanulhatta a régen ugyan nehéz munkának számító, de falun jelentős társasági eseménynek nevezhető kukoricafosztást is. Hajdan sokan ismerték meg ott a leendő házastársukat, de számos legendát, pletykát is lehetett hallani az egykori fosztásokon.
Néptáncosok is felléptek a Fosztónapon
A nagymágocsi Fosztónapon a Harangos Néptáncegyüttes is szórakoztatta a résztvevőket, és ki lehetett próbálni a Boglárka Hagyományőrző Egyesület népi játékait is.
Főtt kukorica és sült tök, az ősz ízei
Szombaton sok minden a kukoricáról szólt. Az asszonyok üstben főzték a kukoricát, a művelődési ház udvarán, a közösségi kemencében pedig egy másik őszi finomságot, a tököt sütötték. Volt gofri is, természetesen mindent ingyen kaptak a gyerekek.
