Fosztogatók gyűltek össze Nagymágocson, de csak a kukoricának estek neki

Idén, az aszály miatt Nagymágocson sem termett sok kukorica. Ez azonban nem volt akadálya a Fosztónapnak.

A Fosztónapon az asszonyok üstben főzték a kukoricát. Fotó: Kovács Erika

Volt, aki a kukoricafosztáson ismerte meg a házastársát

A helyi Szendrey Júlia Közösségi Tér és Könyvtár évek hosszú sora óta rendezi meg a művelődési ház előtti téren a Fosztónapot.

Iskolások tartottak előadást az őszi hagyományokról, hiedelmekről, volt mesemondóverseny is. Aki szerette volna, kipróbálhatta, hogyan kell kibontani a „ruhájából” a kukoricát. Vagyis megtanulhatta a régen ugyan nehéz munkának számító, de falun jelentős társasági eseménynek nevezhető kukoricafosztást is. Hajdan sokan ismerték meg ott a leendő házastársukat, de számos legendát, pletykát is lehetett hallani az egykori fosztásokon.

Néptáncosok is felléptek a Fosztónapon

A nagymágocsi Fosztónapon a Harangos Néptáncegyüttes is szórakoztatta a résztvevőket, és ki lehetett próbálni a Boglárka Hagyományőrző Egyesület népi játékait is.

Főtt kukorica és sült tök, az ősz ízei

Szombaton sok minden a kukoricáról szólt. Az asszonyok üstben főzték a kukoricát, a művelődési ház udvarán, a közösségi kemencében pedig egy másik őszi finomságot, a tököt sütötték. Volt gofri is, természetesen mindent ingyen kaptak a gyerekek.