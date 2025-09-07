Kilencedik alkalommal is életre kelt a Főtéri Falunapok, ahol a nóta, a könyvek és lovasok találkoznak – galériával

A Főtéri Falunapok a székkutasi önkormányzat hagyományos rendezvénye, idén kilencedik alkalommal rendezték meg.

Hatalmas sikert aratott a Főtéri Falunapokon a Murgács Kálmán Nóta Klub. Fotó: Kovács Erika

Piroska emléktárgyakat is lehetett látni

A székkutasi programok sora már pénteken kezdődött. Kiállítás nyílt a Várpalotai Trianon Múzeum anyagából, ahol Murgács Kálmán nótaszerző hagyatékát mutatták be. A Székkutasi Olvasókör Kézimunka szakköre is közzéadta a legújabb kincseit.

Fotókiállítást szerveztek a Kovács István Helytörténeti Emlékház gyűjteményéből. Piroska emléktárgyakat és Hugo Hartung emlékiratokat is láthattak az érdeklődők.

A falunapok alkalmából meg lehetett vásárolni Juhász Nagy Péter Pereskutastól Székkutasig című könyvet is.

Főtéri Falunapok: Gergely Róbert, Paulina és Vastag Csaba is fellépett

Szombaton a művelődési ház udvarán rendezték be az Ízek udvarát. A színpadon fellépett a Katica együttes, Gergely Róbert, az ÖFI Klub, a Murgács Kálmán Nóta Klub. Paulina és Vastag Csaba is koncertezett Székkutason.