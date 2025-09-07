1 órája
Kilencedik alkalommal is életre kelt a Főtéri Falunapok, ahol a nóta, a könyvek és lovasok találkoznak – galériával
Kilencedik alkalommal rendezik meg Székkutason a Főtéri Falunapokat. A hagyományőrzéstől a szórakoztató programokig, a sztárfellépőktől a lovas versenyig minden volt, ami egy jó hangulatú települési rendezvényhez kell. Sztárokból sem volt hiány a Főtéri Falunapokon.
A Főtéri Falunapok a székkutasi önkormányzat hagyományos rendezvénye, idén kilencedik alkalommal rendezték meg.
Piroska emléktárgyakat is lehetett látni
A székkutasi programok sora már pénteken kezdődött. Kiállítás nyílt a Várpalotai Trianon Múzeum anyagából, ahol Murgács Kálmán nótaszerző hagyatékát mutatták be. A Székkutasi Olvasókör Kézimunka szakköre is közzéadta a legújabb kincseit.
Fotókiállítást szerveztek a Kovács István Helytörténeti Emlékház gyűjteményéből. Piroska emléktárgyakat és Hugo Hartung emlékiratokat is láthattak az érdeklődők.
A falunapok alkalmából meg lehetett vásárolni Juhász Nagy Péter Pereskutastól Székkutasig című könyvet is.
Főtéri Falunapok: Gergely Róbert, Paulina és Vastag Csaba is fellépett
Szombaton a művelődési ház udvarán rendezték be az Ízek udvarát. A színpadon fellépett a Katica együttes, Gergely Róbert, az ÖFI Klub, a Murgács Kálmán Nóta Klub. Paulina és Vastag Csaba is koncertezett Székkutason.
Főtéri Falunapok SzékkutasonFotók: Kovács Erika
Vasárnap a lovaké lesz a főszerep
Vasárnap rendezik meg a XXI. Székkutasi Hagyományőrző Lovasnapot, az Erkel Ferenc utcába várják a lovas sportok szerelmeseit. Délelőtt 9.30-tól lovas-, csikós és kutyás bemutatókat szerveznek, fellépnek a Mulatós Menyecskék. A kétfordulós akadályhajtás 13 órakor kezdődik.