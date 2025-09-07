szeptember 7., vasárnap

Hagyományőrzés és programok

1 órája

Kilencedik alkalommal is életre kelt a Főtéri Falunapok, ahol a nóta, a könyvek és lovasok találkoznak – galériával

Kilencedik alkalommal rendezik meg Székkutason a Főtéri Falunapokat. A hagyományőrzéstől a szórakoztató programokig, a sztárfellépőktől a lovas versenyig minden volt, ami egy jó hangulatú települési rendezvényhez kell. Sztárokból sem volt hiány a Főtéri Falunapokon.

Kovács Erika

A Főtéri Falunapok a székkutasi önkormányzat hagyományos rendezvénye, idén kilencedik alkalommal rendezték meg. 

Főtéri Falunapok
Hatalmas sikert aratott a Főtéri Falunapokon a Murgács Kálmán Nóta Klub. Fotó: Kovács Erika

Piroska emléktárgyakat is lehetett látni

A székkutasi programok sora már pénteken kezdődött. Kiállítás nyílt a Várpalotai Trianon Múzeum anyagából, ahol Murgács Kálmán nótaszerző hagyatékát mutatták be. A Székkutasi Olvasókör Kézimunka szakköre is közzéadta a legújabb kincseit. 

Fotókiállítást szerveztek a Kovács István Helytörténeti Emlékház gyűjteményéből. Piroska emléktárgyakat és Hugo Hartung emlékiratokat is láthattak az érdeklődők. 

A falunapok alkalmából meg lehetett vásárolni Juhász Nagy Péter Pereskutastól Székkutasig című könyvet is.

Főtéri Falunapok: Gergely Róbert, Paulina és Vastag Csaba is fellépett

Szombaton a művelődési ház udvarán rendezték be az Ízek udvarát. A színpadon fellépett a Katica együttes, Gergely Róbert, az ÖFI Klub, a Murgács Kálmán Nóta Klub. Paulina és Vastag Csaba is koncertezett Székkutason. 

Főtéri Falunapok Székkutason

Fotók: Kovács Erika

Vasárnap a lovaké lesz a főszerep

Vasárnap rendezik meg a XXI. Székkutasi Hagyományőrző Lovasnapot, az Erkel Ferenc utcába várják a lovas sportok szerelmeseit. Délelőtt 9.30-tól lovas-, csikós és kutyás bemutatókat szerveznek, fellépnek a Mulatós Menyecskék. A kétfordulós akadályhajtás 13 órakor kezdődik.

 

 

