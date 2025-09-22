szeptember 22., hétfő

Ultra Mártély

2 órája

165 kilométer 24 óra alatt: Illés Péter egyik titka a mentális erő volt

Címkék#Illés Péter#Ultra Mártély#futóverseny

A hétvégén Mártély adott otthont az Ultra Mártély futóversenynek, ahol a résztvevők 6, 12 és 24 órás távokon tehették próbára állóképességüket. A leghosszabb távon Illés Péter, a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár igazgatója is rajthoz állt, és 164,72 kilométer teljesítése után a 2. helyen végzett.

Szabó Viktor
165 kilométer 24 óra alatt: Illés Péter egyik titka a mentális erő volt

A futóverseny lényege az volt, hogy az adott idő alatt ki tudja a legtöbb kilométert megtenni a körülbelül 1 km-es pályán. Illés Péter először vállalkozott 24 órás versenyre. Bár korábban már teljesített 6 órás, valamint 100 kilométeres futásokat, most először állt rajthoz egy egész napos próbatételen.

Illés Péter (balra) a második helyért járó trófeáva, amit a mártélyi futóverseny után kapott
Illés Péter 24 órán keresztül futott, a közel 165 megtett kilométerével pedig a 2. helyen végzett a futóversenyen. Fotó: Szabó Viktor

Felkészülés az Ultrabalatonra

– Egyszer sem gondoltam, hogy eljön ez a pillanat. Annyira távolinak tűnt, hogy el sem tudtam képzelni, milyen lesz. De végül mindent sikerült megoldani. Ki akartam próbálni, mert talán az Ultrabalatont is szeretném majd lefutni, ez a verseny pedig tökéletes volt arra, hogy gyakoroljam a frissítést, a tempót és a nyújtást – mondta a célba érés után a könyvtárigazgató.

Mentális erő és pozitív gondolatok

Illés Péter szerint nemcsak a fizikai, hanem a lelki felkészülés is kulcsszerepet játszott a sikerben. Egész végig nagyon pozitív gondolatai voltak, ami nagyon sokat segített a verseny folyamán.

– Átlendített a nehézségeken, és a jó érzések még a fizikai tüneteket is csökkentették. Bár volt egy rövid holtpontom öt óra környékén, de egy kis pihenő után új erőre kaptam, és folytattam a futást – mesélte.

Miért jó futni?

– Azért szeretek futni, mert találkozom önmagammal. Megtapasztalom a saját korlátaimat, és azt is, hogyan tudom azokat átlépni. Ez adja a legnagyobb örömet – nyilatkozta Illés Péter.

180 kilométerrel nyerték meg a versenyt

A hétvégén megrendezett Ultra Mártély futóversenyen kimagasló eredmények születtek: a 6 órás távon 26 indulóból Nógrádiné Bálint Melinda (56,32 km) és Piskolti Dávid (68,07 km) győzött, míg a váltóversenyben a nőknél Maróti Kinga és Major Alina (67,78 km), a férfiaknál Czirók Attila és Czirók Gábor (71,70 km), a vegyes párosoknál pedig Szabó Mihály és Tóth Mária (63,14 km) lettek elsők; a 12 órás mezőnyben Erdélyi Krisztina 110,60 km-rel, Bojtay Szabolcs 129,34 km-rel nyert, a 24 órás viadalt pedig Dr. Juhász Edit (169,91 km) és Tóth János (180,19 km) teljesítette a leghosszabb távval.

 A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

