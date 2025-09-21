Elképesztő sztorik kerültek elő: feltámadt Gagarin Szegeden – galériával

Feltámadt a Gagarin

A Gagarin Általános Iskolát 1959-ben adták át, akkor modernnek számított, később Mórára keresztelték, most a Waldorf Iskola működik falai között a Kolozsvári téren. De az osztálytalálkozóval szombaton feltámadt, új életre kelt a Gagarin.

– Éneket tanítottam és én voltam az úttörővezető, sokat kirándultunk és táboroztunk ezzel az osztállyal is. Nagyon szerettem őket, képes voltam lekötni a figyelmüket – emlékezett a 90 éves Maxi Mihályné Marika. A 87 esztendős Borthaiser Antalné Klárika, aki 25 évig tanított biológiát a Gagarinban, azzal egészítette ki kollégája nyilatkozatát, hogy nagyszerű kórusa volt, amivel sok sikert ért el. – Minden osztály jó volt, ők is, nem múlt el pedagógusnap vagy bármilyen ünnep, hogy a gyerekek ne köszöntöttek volna fel minket. A Gagarin jól szervezett suli volt, jó vezetőkkel, és akkor, 1959-ben adták át, igazán modernnek számított. A legkiválóbb diákok Gagarin-jelvényt viseltek, nagyon büszkék voltak rá – elevenítette fel Klárika.

Pályakezdő, újabb találkozó

– Pályakezdőként kerültem a Gagarinba, én voltam a fiatal tanárnő, tíz évet dolgoztam ott. Csakis szép emlékeket őrzök, erről az osztályról is, értelmes gyerekek voltak köztük, tovább is tanultak – mondta a 84 éves, kémiát és fizikát oktató Eszenyi Aladárné Marika. Majd jött az aperitif és az ebéd. A hangulat arról árulkodott, lehet, hogy jövőre is találkoznak a gagarinosok, ezzel is ápolva egykori iskolájuk emlékét.