Megvan, melyik gumikacsa volt a leggyorsabb idén – lezajlott a szegedi jótékonysági verseny a Tiszán – galériával

Végig izgultuk a szegedi gumikacsa verseny minden egyes pillanatát. Szombat délután megúsztatták a gumikacsákat, megvan a 10 leggyorsabb közülük. Idén tizedik alkalommal sárgult be a Tisza, méghozzá a jótékonyság jegyében.

A szegedi kacsaversenyt a jótékonyság és a segítő szándék vezérelte. Fotó: Gémes Sándor.

Ők lettek a szegedi gumikacsa verseny nyertesei

A versenyzőknek egy fokozatosan nehezedő, egyre szűkülő pályán kellett végighaladniuk. A végén már csak egyetlen kacsa fért át egyszerre, így dőlt el a végső sorrend. A Tisza jobb partján, a Partfürdő füves területén szurkoltak a kacsák gazdái, kezükben a sorszámokkal, izgatottan várva, hogy vajon hányadik helyen fut be az ő gumikacsájuk.

Az első tíz helyezett sorrendje a következőképpen alakult: 745, 2528, 3855, 2347, 4112, 4481, 1698, 2465, 2492, és 1811.

Az első három helyezett értékes ajándékokat nyer, a legszerencsésebb egy vadonatúj Xbox eszközt is kap. Az első 150 leggyorsabb kacsa sem maradt jutalom nélkül, az ő támogatóik is meglepetést kapnak, sőt, még a legutolsó, 5000. helyen célba érő kacsa tulajdonosa is különleges nyereményben részesül.

A végső sorrendet legkésőbb a verseny utáni második napon, vagyis szeptember 9-én, hétfőn teszik közzé a Rotary Club Szeged Dóm honlapján.

Itt minden kacsajeggyel rendelkező résztvevő megnézheti, hányadik helyen futott be a saját kacsája, és kiderítheti, nyert-e.

Figyelemreméltó jótékonyság

Már egy önmagában látványos és szórakoztató programról van szó, de a jótékonysági háttere talán még figyelemreméltóbb. Minden egyes megvásárolt kacsajegy hozzájárulhat egy gyermek életének megmentéséhez.

A bevétel egészét ugyanis a Rotary Club Szeged Dóm a Gift of Life (Ajándékozz életet) program támogatására ajánlja fel, amely a szívfejlődési rendellenességgel született kisgyermekek életmentő műtéteit finanszírozza.

A gumikacsák versenyének köszönhetően már sok gyermeknek adtak második esélyt az életre. 2016-ban a Szegedi Gyermekklinika, 2017-ben a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, 2018-ban pedig a Gyermekklinika Intenzív Osztálya részesült támogatásban.