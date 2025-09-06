szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentő verseny

3 órája

Megvan, melyik gumikacsa volt a leggyorsabb idén – lezajlott a szegedi jótékonysági verseny a Tiszán – galériával

Címkék#Tisza#Szeged Dóm Rotary Club#gumikacsa verseny#Szeged

Sárga kacsák, izgalom és segíteni akarás. A szegedi gumikacsa verseny idén tizedik alkalommal varázsolta sárgává a Tisza vizét. A futam nemcsak szórakoztatott, hanem életet is menthet.

Berecz Blanka

Végig izgultuk a szegedi gumikacsa verseny minden egyes pillanatát. Szombat délután megúsztatták a gumikacsákat, megvan a 10 leggyorsabb közülük. Idén tizedik alkalommal sárgult be a Tisza, méghozzá a jótékonyság jegyében. 

gumikacsa verseny
A szegedi kacsaversenyt a jótékonyság és a segítő szándék vezérelte. Fotó: Gémes Sándor. 

Ők lettek a szegedi gumikacsa verseny nyertesei

A versenyzőknek egy fokozatosan nehezedő, egyre szűkülő pályán kellett végighaladniuk. A végén már csak egyetlen kacsa fért át egyszerre, így dőlt el a végső sorrend. A Tisza jobb partján, a Partfürdő füves területén szurkoltak a kacsák gazdái, kezükben a sorszámokkal, izgatottan várva, hogy vajon hányadik helyen fut be az ő gumikacsájuk. 

Az első tíz helyezett sorrendje a következőképpen alakult: 745, 2528, 3855, 2347, 4112, 4481, 1698, 2465, 2492, és 1811. 

Az első három helyezett értékes ajándékokat nyer, a legszerencsésebb egy vadonatúj Xbox eszközt is kap. Az első 150 leggyorsabb kacsa sem maradt jutalom nélkül, az ő támogatóik is meglepetést kapnak, sőt, még a legutolsó, 5000. helyen célba érő kacsa tulajdonosa is különleges nyereményben részesül. 

A végső sorrendet legkésőbb a verseny utáni második napon, vagyis szeptember 9-én, hétfőn teszik közzé a Rotary Club Szeged Dóm honlapján

Itt minden kacsajeggyel rendelkező résztvevő megnézheti, hányadik helyen futott be a saját kacsája, és kiderítheti, nyert-e.

Figyelemreméltó jótékonyság

Már egy önmagában látványos és szórakoztató programról van szó, de a jótékonysági háttere talán még figyelemreméltóbb. Minden egyes megvásárolt kacsajegy hozzájárulhat egy gyermek életének megmentéséhez.

 A bevétel egészét ugyanis a Rotary Club Szeged Dóm a Gift of Life (Ajándékozz életet) program támogatására ajánlja fel, amely a szívfejlődési rendellenességgel született kisgyermekek életmentő műtéteit finanszírozza. 

A gumikacsák versenyének köszönhetően már sok gyermeknek adtak második esélyt az életre. 2016-ban a Szegedi Gyermekklinika, 2017-ben a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, 2018-ban pedig a Gyermekklinika Intenzív Osztálya részesült támogatásban. 

Jótékonysági gumikacsa verseny

Fotók: Gémes Sándor

 A klinikát eszközvásárlással segítették, míg a vakok és gyengénlátók egy új, vakbarát kereszteződést kaptak az Anna-kúti csomópontban, amely biztonságosabbá tette számukra a zebrán való átkelést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu