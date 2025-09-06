1 órája
Megvan, melyik gumikacsa volt a leggyorsabb idén – lezajlott a szegedi jótékonysági verseny a Tiszán – galériával
Sárga kacsák, izgalom és segíteni akarás. A szegedi gumikacsa verseny idén tizedik alkalommal varázsolta sárgává a Tisza vizét. A futam nemcsak szórakoztatott, hanem életet is menthet.
Végig izgultuk a szegedi gumikacsa verseny minden egyes pillanatát. Szombat délután megúsztatták a gumikacsákat, megvan a 10 leggyorsabb közülük. Idén tizedik alkalommal sárgult be a Tisza, méghozzá a jótékonyság jegyében.
Ők lettek a szegedi gumikacsa verseny nyertesei
A versenyzőknek egy fokozatosan nehezedő, egyre szűkülő pályán kellett végighaladniuk. A végén már csak egyetlen kacsa fért át egyszerre, így dőlt el a végső sorrend. A Tisza jobb partján, a Partfürdő füves területén szurkoltak a kacsák gazdái, kezükben a sorszámokkal, izgatottan várva, hogy vajon hányadik helyen fut be az ő gumikacsájuk.
Az első tíz helyezett sorrendje a következőképpen alakult: 745, 2528, 3855, 2347, 4112, 4481, 1698, 2465, 2492, és 1811.
Az első három helyezett értékes ajándékokat nyer, a legszerencsésebb egy vadonatúj Xbox eszközt is kap. Az első 150 leggyorsabb kacsa sem maradt jutalom nélkül, az ő támogatóik is meglepetést kapnak, sőt, még a legutolsó, 5000. helyen célba érő kacsa tulajdonosa is különleges nyereményben részesül.
A végső sorrendet legkésőbb a verseny utáni második napon, vagyis szeptember 9-én, hétfőn teszik közzé a Rotary Club Szeged Dóm honlapján.
Itt minden kacsajeggyel rendelkező résztvevő megnézheti, hányadik helyen futott be a saját kacsája, és kiderítheti, nyert-e.
Figyelemreméltó jótékonyság
Már egy önmagában látványos és szórakoztató programról van szó, de a jótékonysági háttere talán még figyelemreméltóbb. Minden egyes megvásárolt kacsajegy hozzájárulhat egy gyermek életének megmentéséhez.
A bevétel egészét ugyanis a Rotary Club Szeged Dóm a Gift of Life (Ajándékozz életet) program támogatására ajánlja fel, amely a szívfejlődési rendellenességgel született kisgyermekek életmentő műtéteit finanszírozza.
A gumikacsák versenyének köszönhetően már sok gyermeknek adtak második esélyt az életre. 2016-ban a Szegedi Gyermekklinika, 2017-ben a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, 2018-ban pedig a Gyermekklinika Intenzív Osztálya részesült támogatásban.
Jótékonysági gumikacsa versenyFotók: Gémes Sándor
A klinikát eszközvásárlással segítették, míg a vakok és gyengénlátók egy új, vakbarát kereszteződést kaptak az Anna-kúti csomópontban, amely biztonságosabbá tette számukra a zebrán való átkelést.
A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb – galériával, videóval
A Dankó Pista Nótakórus tagjai bebizonyították, hogy nem csak zenélésben kiválóak – galériával