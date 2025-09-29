Úszással hívják fel a figyelmet a mellrákszűrésre közben pedig zajlik a gyűjtés

Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja. Erre hívja fel a figyelmet szerdán a Tisza vármegyei szakaszán megrendezett PinkSwim, amely a fővárosi „Your Body Your Temple” eseményhez kapcsolódik. A budapesti szakmai rendezvény a betegségről, annak megelőzéséről, a tudatosságról és a szűrővizsgálat fontosságáról szól majd, a belépők árát teljes egészében a Mellrákinfó Egyesület kapja.

A tiszai úszás közben zajló gyűjtés célja a Mellrákinfó Egyesület támogatása: a három szegedi sportoló minden mozdulattal a mellrákszűrés fontosságára hívja fel a figyelmet Illusztráció: Pesthy Márton

Gyűjtés sporttal – tiszai úszással segítik a Mellrákinfó Egyesületet

Szintén nekik gyűjt három szegedi nyíltvízi úszó – Monok Sára, Bakony-Sallai Ágnes és Farkasné Nagy Mariann –, akik 15 kilométeres tiszai úszással hívják fel a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára.

– Az algyői szabadstrandról indulunk, onnan úszunk vissza a téli kikötőbe, vagy amíg bírjuk. A víz ugyanis az utóbbi napokban sokat hűlt. Természetesen a szabályok betartásával, vízimentői felügyelet mellett haladunk majd végig – mondta el lapunknak Monok Sára.

A sportolók gyűjtést szerveztek a Mellrákinfó Egyesületnek: arra kérnek mindenkit, hogy az úszás után virtuálisan hívják meg őket egy kávéra vagy ebédre, annak árát utalják el a szervezet számlájára. Emellett négy nagy támogatót is megnyertek ügyük mellé, így a magánszemélyek adományai nélkül is biztos, hogy már legalább 400 ezer forintot át tudnak adni akciójuk végén.

Aki saját eszközeivel szeretné felhívni a mellrákszűrés fontosságára a figyelmet, az egész hónapban megteheti, ha csatlakozik a virtuális kilométergyűjtéshez. A futva, kerékpározva vagy úszva megtett kilométereket elég csak felposztolni a közösségi oldalakra, és bejelölni rajta a „Your Body Your Temple” oldalát.