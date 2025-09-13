szeptember 13., szombat

Sütő-főző verseny

2 órája

Ínycsiklandó ételek versenyeztek: kiderült, melyik lett a legfinomabb fogás a makói Hagymafesztiválon – galériával, videóval

Címkék#Hagymaház#Hagymafesztivál#főzőverseny#zsűri

A Hagymaház háta mögött idén negyvenöt csapat versengett egymással a sütő-főző versenyen. A makói Hagymafesztivál alighanem leghangulatosabb programja most is óriási sikert aratott.

Szabó Imre

Idén új helyszínen, a Hagymaház háta mögött rendezték meg a makói Hagymafesztivál szokásos sütő-főző versenyét. A résztvevőkkel beszélgetve eleinte néhányan kétségeiket fejezték ki az ötlettel kapcsolatban, de gyorsan kiderült, telitalálat volt. Mindenkinek jutott hely bőségesen, ráadásul mivel re jól elkülönült a főtértől, volt mód például táncházzal és diszkóműsorral fűszerezni a hangulatot. Az ízek, illatok kavalkádja pedig a szokásos volt – összesen 45, köztük jó néhány határon túli csapat jóvoltából.

hagymafesztivál, főzőverseny
A Hagymafesztivál főzőversenyének egyik különdíjas csapata, a Pesti ParkLakók. Fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztivál főzőversenyén is a hagyma dominált

Megkérdeztünk néhány csapatot, mivel neveztek a versenyre.

– Húsz kiló marhalábszárból készítettük rétegelve, bő lével paprikást. Nem használtunk hozzá semmilyen különleges hozzávalót, makói vörös- és fokhagymát, viszont ügyeltünk az arányokra – mondta a makói közös önkormányzati hivatal csapatának szakácsa, Nagy Gábor adócsoport-vezető.

Innen nem messze találkoztunk A Pesti Parklakók csapatával – ők egy Makóra régen visszajáró baráti társaság, nevüket állandó szálláshelyükről kapták. Közülük Horváthné Győri Anna árulta el büszkén, hogy két éve második lett a marhapörköltjük.

– Idén babgulyást készítünk. Alapja marhapörkölt, került hozzá füstölt csülök, a bab pedig nagy szemű salátabab. Készítettünk hozzá szalagos fánkot is – tudatta.

- Betyárgulyást főzünk gazdagon galuskával, pirított hagymával és füstölt szalonnával töltve. Meglepetésként sült hagymával is készültünk – mondta a magyarkanizsai, frissen alakult GasztroAngyalok csapatának szóvivője, Törteli Klára. Elárulta: medvehagymás süteményt és birsalmapálinkát is hoztak.

Azt mindegyik csapat hangsúlyozta: nagyon szeretik a fesztivált, mert Makón mindig fergeteges a hangulat.

Idén negyvenöt csapat versengett Makón

Fotók: Szabó Imre

Lovagok zsűrizték a finomságokat

A zsűri elnöke, Berki József, a Magyarkanizsai Szakács Lovagrend tagja azt mondta, minden a főzőverseny lényege mindig az, hogy a résztvevők együtt legyenek és érezzék jól magukat. Zsűrizni ugyanakkor muszáj, mert a tét ösztönzi a csapatokat. 

– Az ételkölteményeket a zsűri természetesen csapatnevek nélkül kapja kézhez. Mindegyiket egy tízes skálán értékeljük, és ebben sok szempontot értékelünk, például a küllemüket. A legfontosabb azonban az, hogy miként jelenik meg bennük a makói ízvilág, illetve a hagyma – hangsúlyozta.

Ami pedig a végeredményt illeti: első a KEVI Rajongók csapata, második a Makói ENI gondozóházának Gondo-sokk nevű társasága, harmadik pedig a nagyszentmiklósi Kékibolya névre hallgató együttes. A zsűri három különdíját a Székely Betyárok, a Pesti Park-Lakók és a tavalyi győztes Paku Team kapta.
 

 

 

