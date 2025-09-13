Ínycsiklandó ételek versenyeztek: kiderült, melyik lett a legfinomabb fogás a makói Hagymafesztiválon – galériával, videóval

Idén új helyszínen, a Hagymaház háta mögött rendezték meg a makói Hagymafesztivál szokásos sütő-főző versenyét. A résztvevőkkel beszélgetve eleinte néhányan kétségeiket fejezték ki az ötlettel kapcsolatban, de gyorsan kiderült, telitalálat volt. Mindenkinek jutott hely bőségesen, ráadásul mivel re jól elkülönült a főtértől, volt mód például táncházzal és diszkóműsorral fűszerezni a hangulatot. Az ízek, illatok kavalkádja pedig a szokásos volt – összesen 45, köztük jó néhány határon túli csapat jóvoltából.

A Hagymafesztivál főzőversenyének egyik különdíjas csapata, a Pesti ParkLakók. Fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztivál főzőversenyén is a hagyma dominált

Megkérdeztünk néhány csapatot, mivel neveztek a versenyre.

– Húsz kiló marhalábszárból készítettük rétegelve, bő lével paprikást. Nem használtunk hozzá semmilyen különleges hozzávalót, makói vörös- és fokhagymát, viszont ügyeltünk az arányokra – mondta a makói közös önkormányzati hivatal csapatának szakácsa, Nagy Gábor adócsoport-vezető.

Innen nem messze találkoztunk A Pesti Parklakók csapatával – ők egy Makóra régen visszajáró baráti társaság, nevüket állandó szálláshelyükről kapták. Közülük Horváthné Győri Anna árulta el büszkén, hogy két éve második lett a marhapörköltjük.

– Idén babgulyást készítünk. Alapja marhapörkölt, került hozzá füstölt csülök, a bab pedig nagy szemű salátabab. Készítettünk hozzá szalagos fánkot is – tudatta.

- Betyárgulyást főzünk gazdagon galuskával, pirított hagymával és füstölt szalonnával töltve. Meglepetésként sült hagymával is készültünk – mondta a magyarkanizsai, frissen alakult GasztroAngyalok csapatának szóvivője, Törteli Klára. Elárulta: medvehagymás süteményt és birsalmapálinkát is hoztak.

Azt mindegyik csapat hangsúlyozta: nagyon szeretik a fesztivált, mert Makón mindig fergeteges a hangulat.