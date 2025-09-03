szeptember 3., szerda

Program

2 órája

A Hagymafesztivál idén hosszabb és izgalmasabb lesz, Minelli és Curtis is fellép majd

Címkék#Világsztár#Hagymafesztivál#szakmai nap

Nyilvánosságra hozták a szervezők a legnagyobb nyári makói rendezvény teljes programját és a fellépők listáját. Meglepetés: a Hagymafesztivál nem három, hanem négy napos lesz.

Szabó Imre

A szervezők egy hagymáról szóló szakmai nappal egészítették ki az idei, sorrenden a 34. makói Hagymafesztivál programját, ami ezek szerint nem három, hanem négy napon át tart majd, szeptember 11-étől 14-éig. A szakmai nap részletes menetrendjét még nem tudni, azt azonban igen, hogy 11-én, csütörtökön rendezik meg a Korona konferencia-központban és hogy a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Hagymafesztivál
A Hagymafesztivál molinója a makói főtéren. Fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztivál világsztárja szombaton jön

A pénteki program délután 1-kor, a Hagymaházban indul: Széki Attila, azaz Curtis tart drogprevenciós beszélgetést. Délután fél öttől játszik a Magán Zeneiskola fúvószenekara, bemutatót tart az Írisz táncklub, a zászlófelvonás pedig 6-kor lesz a városháza előtt. A főtéren fellép Luigi, a Csanád táncegyüttes, este 7-kor pedig hivatalosan is megnyitja a rendezvényt Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János parlamenti képviselő, miniszter. Este Pély Barna, Curtis, Dj torony és Dj Vader szórakoztatja a közönséget. 

Szombaton délelőtt, kora délután helyi együttesek, művészeti csoportok és sportegyesületek lépnek fel. Este 7-től Bruno X Spacc, majd jön a beharangozott világsztár, Minelli, utána pedig a Kozmix. Este ismét diszkósok muzsikálnak. A záró nap fellépői Brandnyúl, a Zaporozsec és a Republic lesznek.

Makón is debütál a Festipay kártya

A fesztivál plakátja felhívja a figyelmet a kísérő eseményekre: a gyerekprogramokra, a kézműves vásárra és a különböző bemutatókra is. Valamint arra, hogy – mint már megírtuk – az ételért-italért csak Festipay kártyával lehet fizetni.

 

