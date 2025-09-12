29 perce
Nemcsak az igazi makói hagyma, de világsztár is várja a Hagymafesztivál látogatóit – galériával, videóval
A makói hagymának van jövője, a népszerűsítésére 35 esztendeje életre hívott rendezvény pedig érték. Pénteken megnyílt a Hagymafesztivál – a világsztár szombaton jön, de a rendezvény vasárnapig tart.
– Sokan már temetik a hagymatermesztést, én azonban úgy látom, igenis van jövője – mondta pénteken a makói Hagymafesztivál egyik kiállítója, Kiss Attila Levente fokhagymavetőmag-termelő és forgalmazó. Úgy gondolja, az idén is megtapasztalt szárazság ellen fel lehet venni a harcot megfelelő fajták kiválasztásával, jó talajműveléssel és a csapadék-utánpótlás biztosításával. A fokhagyma persze továbbra is nagyon kézmunka-igényes fajta. Ezt azonban a makói, Makó környéki gazdaságok nagyon jól tudják működtetni, és jó minőségben termelnek. A természeti adottságok megvannak, a szaktudás is – tette hozzá.
A Hagymafesztivál érték
A makói Hagymafesztivál pénteken a szokásos zászlófelvonással, fogatos felvonulással és az ünnepi beszédekkel nyílt meg. Farkas Éva Erzsébet makói polgármester többek között arról beszélt, hogy a makói hagyma 2012-ben hungarikummá vált. Ez azt jelenti, hogy egyedi, különleges értéke van, helyhez kötött és a magyar kultúra része. Mindez igaz a 35. évadába ért gasztronómiai és kulturális fesztiválra is. Lázár János miniszter, a térség parlamenti képviselője pedig arról, hogy ez a rendezvény jó alkalmat teremt arra, hogy a makóiak beszéljenek egymással, még ha nem ugyanúgy gondolnak is a világról.
– Jó, hogy a mai, konfliktusokkal terhelt világban még van olyan város, ahol megvan a párbeszéd kultúrája, az egymás iránti tisztelet. Ez óriási érték, és sajnos másutt hiányzik – jegyezte meg.
Makói hagymafesztiválFotók: Szabó Imre
Jön a világsztár, Minelli
A Hagymafesztivál egészen vasárnapig tart. A város forgalom elől elzárt központjában 110 árus, széles étel- és italkínálat, kézműves árusok portékái várják az érdeklődőket. Hagymát több helyen lehet kapni – ezúttal igazi, dughagymás makói vöröshagymát is. A nagyszínpadon szórakoztató műsorok pörögnek olyan sztárok részvételével, mint a Kozmix és a Republic, és ezúttal egy igazi világsztár is tiszteletét teszi Makón – Minelli fellépése szombaton este fél kilenctől várható.