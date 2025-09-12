Az első civil nap rögtön történelemformáló élménnyé vált a Hagymafesztiválon

A most először megszervezett civil napot szeptember 13-án, szombaton tartják, a programok jelentős részének a Deák Ferenc és a Vásárhelyi utca sarkán lévő Galamb József Veteránjármű Kiállítóközpont ad otthont. Ahogyan az a Hagymafesztivál alkalmával szokás, idén is lesz veteránjármű-bemutató, de más rendezvényekkel is színesítik a legnagyobb makói rendezvényt a Makói Civil Szervezetek Szövetsége jóvoltából.

A Hagymafesztivál idején is látható lesz a Ford T-modell a makói kiállítóközpontban. Archív fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztivál az oldtimerek rajongóit is várja

Mint a nyilvánosságra hozott plakátból kiderül, a kiállítóhelyen meg lehet nézni néhány érdekes régi járművet. Mi több, a Deák Ferenc utca érintett szakaszát most is lezárják a bemutatók kedvéért. Meg lehet ismerni különböző országok lámpásait, kiállítanak 3D-hatású gravírozott alkotásokat, ki lehet próbálni különböző szerszámokat, eszközöket és bepillanthatunk a Makó Anno könyvsorozat eddig megjelent köteteibe ugyancsak. Néhány helyi civil szervezet külön is bemutatkozik – ezek közül több színpadi produkciókkal készül a Hagymafesztiválra.

A kiállítóhely tavaly tavasszal nyílt meg. Az érdeklődők itt régi autókat, motorokat, egy korabeli autószerelő-műhely berendezéseit, és egy retrótárlatot lehet megtekinteni, valamint a makói születésű konstruktőr és az autógyártás nagyjai előtt tisztelgő tablókat. A második világháború előtt ebben az épületben működött az a Ford-lerakat, amelyet az amerikai autógyár konstruktőrének, Galamb Józsefnek az itthon maradt testvérei nyitottak.