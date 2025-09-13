Nem mindennapi kihívásokkal lepték meg a vendégeket a dóci hagyományőrző napon – galériával

Hagyományőrző napot rendeztek szombaton Dócon. A zenés ébresztővel kezdődő program gerincét a főzőverseny adta, ahol baráti társaságok és a környékbeli települések – Sándorfalva, Algyő, Balástya -, illetve a testvértelepülés Zentagunaras képviselői főztek. Ezen a rendezvényen bármilyen étellel lehetett nevezni, ennek megfelelően nem is volt egyhangú a kínálat.

Főzőversenyen mérték össze tudásukat a környékbeli települések a hagyományőrző napon. Fotó: Török János

Marhapörkölt, krumplileves és csőrögefánk is készült a hagyományőrző napon

Algyő színeiben a jegyző, Varga Ákos volt a séf, aki marhapörköltet főzött. – Fitnesz kaja, köret nincs hozzá – mutatta be alkotását. A sándorfalviak részlegén fafülgombás krumplileves főtt babbal és sonkával: tíz adagnak indult, de úgy saccoltuk, a fél falut meg tudták belőle vendégelni. A balástyaiak pedig zöldséges sertésaprót tárcsáztak, miközben egy másik sarokban 2 kiló lisztből csőrögefánkot is sütöttek.

Autóhúzás és sörös kihívás dobta fel a programot

Turda Gábor polgármester elmonda, idén igyekeztek játékokkal feldobni a programot, így az erő férfiak autóhúzásban mérhették össze tudásukat, akik pedig jól bírják az alkoholt, kipróbálhatták, milyen ügyesen tudnak a lépegetővel közlekedni, miután szívószállal megittak egy korsó sört. Ezeket a versenyeket idén szervezték meg először, de láthatóan nagy sikerük volt, hiszen már előzetesen sok nevezés érkezett.