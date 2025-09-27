Szentmihály összetartó ereje a hagyományőrző napon mutatkozott meg

Szeptember 27-én ismét megtelt élettel a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, ahol a Szentmihályi Egyesület támogatásával hagyományőrző napot rendeztek. A program célja az volt, hogy minden korosztály számára kikapcsolódást és közösségi élményt nyújtson.

A hagyományőrző nap keretében a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Szentmihály közössége együtt ünnepelt. Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala

A nap folyamán a résztvevők ízelítőt kaphattak a helyi hagyományokból, gasztronómiai különlegességekből, kézműves foglalkozásokból, és kulturális műsorokból is. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a legfiatalabbaktól az idősebb generációkig mindenki találjon magának érdekes programot.

A hagyományőrző nap

A rendezvényen jelen volt Ruzsa Roland, Szentmihály önkormányzati képviselője is, akinek mindenkihez volt egy kedves szava, és kiemelte a közösség építésének fontosságát.

– A Szentmihályi közösségbe érkezni mindig remek érzés. Óriási hálával tartozom a Móricz Zsigmond Művelődési Háznak és a helyben nagy lelkesedéssel dolgozó civil szervezeteknek, akik gondoskodnak arról, hogy a helyi közösség folyamatosan tartalmas programokon vehessen részt. Természetesen én is támogatom az ő munkájukat, és örömmel látom, hogy Szentmihály egyre inkább egy összetartó, befogadó közösséggé válik – fogalmazott Ruzsa Roland.

A hagyományőrző nap bebizonyította, hogy a közösség összefogásával a múlt értékei és a jelen élményei kéz a kézben járhatnak, erősítve Szentmihály identitását és jövőjét.