Szentmihályi Egyesület

1 órája

Szentmihály összetartó ereje a hagyományőrző napon mutatkozott meg

Címkék#hagyományőrzés#program#Szentmihály

Szeptember 27-én hagyományőrző napot tartottak a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A hagyományőrző nap során a résztvevők kézműves foglalkozásokban, gasztronómiai különlegességekben és kulturális programokban vehettek részt.

Delmagyar.hu

Szeptember 27-én ismét megtelt élettel a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, ahol a Szentmihályi Egyesület támogatásával hagyományőrző napot rendeztek. A program célja az volt, hogy minden korosztály számára kikapcsolódást és közösségi élményt nyújtson.

A hagyományörző napon kezet fog Ruzsa Roland és egy résztvevő piros felsőben
A hagyományőrző nap keretében a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Szentmihály közössége együtt ünnepelt. Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala

A nap folyamán a résztvevők ízelítőt kaphattak a helyi hagyományokból, gasztronómiai különlegességekből, kézműves foglalkozásokból, és kulturális műsorokból is. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a legfiatalabbaktól az idősebb generációkig mindenki találjon magának érdekes programot.

A hagyományőrző nap

A rendezvényen jelen volt Ruzsa Roland, Szentmihály önkormányzati képviselője is, akinek mindenkihez volt egy kedves szava, és kiemelte a közösség építésének fontosságát.
– A Szentmihályi közösségbe érkezni mindig remek érzés. Óriási hálával tartozom a Móricz Zsigmond Művelődési Háznak és a helyben nagy lelkesedéssel dolgozó civil szervezeteknek, akik gondoskodnak arról, hogy a helyi közösség folyamatosan tartalmas programokon vehessen részt. Természetesen én is támogatom az ő munkájukat, és örömmel látom, hogy Szentmihály egyre inkább egy összetartó, befogadó közösséggé válik – fogalmazott Ruzsa Roland.
A hagyományőrző nap bebizonyította, hogy a közösség összefogásával a múlt értékei és a jelen élményei kéz a kézben járhatnak, erősítve Szentmihály identitását és jövőjét.

