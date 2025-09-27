2 órája
Szentmihály összetartó ereje a hagyományőrző napon mutatkozott meg
Szeptember 27-én hagyományőrző napot tartottak a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A hagyományőrző nap során a résztvevők kézműves foglalkozásokban, gasztronómiai különlegességekben és kulturális programokban vehettek részt.
Szeptember 27-én ismét megtelt élettel a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, ahol a Szentmihályi Egyesület támogatásával hagyományőrző napot rendeztek. A program célja az volt, hogy minden korosztály számára kikapcsolódást és közösségi élményt nyújtson.
A nap folyamán a résztvevők ízelítőt kaphattak a helyi hagyományokból, gasztronómiai különlegességekből, kézműves foglalkozásokból, és kulturális műsorokból is. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a legfiatalabbaktól az idősebb generációkig mindenki találjon magának érdekes programot.
A hagyományőrző nap
A rendezvényen jelen volt Ruzsa Roland, Szentmihály önkormányzati képviselője is, akinek mindenkihez volt egy kedves szava, és kiemelte a közösség építésének fontosságát.
– A Szentmihályi közösségbe érkezni mindig remek érzés. Óriási hálával tartozom a Móricz Zsigmond Művelődési Háznak és a helyben nagy lelkesedéssel dolgozó civil szervezeteknek, akik gondoskodnak arról, hogy a helyi közösség folyamatosan tartalmas programokon vehessen részt. Természetesen én is támogatom az ő munkájukat, és örömmel látom, hogy Szentmihály egyre inkább egy összetartó, befogadó közösséggé válik – fogalmazott Ruzsa Roland.
A hagyományőrző nap bebizonyította, hogy a közösség összefogásával a múlt értékei és a jelen élményei kéz a kézben járhatnak, erősítve Szentmihály identitását és jövőjét.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A St. Mihály szerb gólvágója nem kegyelmezett a Szekszárdnak – galériával
Kétszeri hosszabbítás után aratott óriási győzelmet az SZTE-Szedeák