Új forma, hagyományos ízek

3 órája

A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb – galériával, videóval

#szegedi halászlé#halfesztivál#Partfürdő#Szeged

Idén a szegedi Halfesztivál más formában zajlott, de a hangulat és a közösségi élmény megmaradt. Több ezer adag halászlé ugyan most nem főtt a megszokott helyszínen, de Szeged mégsem maradt a halfesztivál szelleme nélkül.

Berecz Blanka

Tavaly után idén is elmarad a hagyományos halfesztivál Szegeden. A szegediek által jól ismert, több évtizedes múltú rendezvényt, amely a város egyik szimbolikus eseménye volt, Frank Sándor szervezte. A szeptemberi fesztivál hosszú időn keresztül a halászlé magasztos ünnepének számított, évről évre több ezer adag fogyott el, a turisták özönlöttek, a város vendégeinek száma ilyenkor mindig jelentősen megugrott. 

halfesztivál
A szegedi halfesztiválnak a Partfürdő adott otthont, évek óta először. Fotó: Karnok Csaba. 

A halfesztivál a város hagyományává vált

Bár a megszokott formájában idén sem tért vissza, mégsem maradtak le a szegediek egy közös halászléfőzésről. Új köntösbe bújtatva, kisebb léptékben ugyan, de sikerült visszahozni a halfesztivál egyedi hangulatát. Egy hete ilyenkor még a Szegedi Ifjúsági Napoktól zsongott a Partfürdő, de szombaton már pirított hagyma és jellegzetes halszag terjedt a levegőben. Az idei rendezvény kifejezetten civil szervezeteknek, közösségeknek és helyi cégeknek adott lehetőséget arra, hogy főzzenek, versenyezzenek, de leginkább hogy élvezzék az együtt főzés örömét. 

– Összesen 25-30 csapat nevezett, akik a szegedi hagyományokat követve készítették el a saját változataikat. Frank Sándor most nem szervezőként, hanem a zsűri elnökeként van jelen – tudtuk meg Kolonics Erikától, a szegedi IH igazgatójától. 

Halfesztivál a Partfürdőn

Fotók: Karnok Csaba

Csak szegedi halászlé készült, a bajai ki volt zárva 

A csapatok mindegyike apait-anyait beletett a főzésbe, igyekeztek mindannyian valami saját ötletet vagy alapanyagot használni, azért, hogy ételük egyedi legyen.  A halászlé szinte mindenhol szegedi módon készül. Főként a hagyma, a só, a paprika és a sűrítmény került a bográcsokba, az igazi ízt pedig maga a hal húsa adta meg. Nem különleges, inkább a hagyományos szegedi receptet követték, hogy megőrizzék az autentikus ízeket. Sokan hangsúlyozták, hogy számukra nem a verseny és a helyezés az elsődleges, hanem az élmény, a közös főzés és az, hogy mindenki egy jót ehessen a szegedi halászléből

– Mi élményből főzünk. Tavaly másodikok lettünk, voltunk már elsők is, de ha nyerünk, annak is örülünk – fogalmazott Rózsáné Szabó Magda nyugdíjas. 

Aki nem kedveli a halételt, az fogyaszthatott lilahagymás zsíroskenyeret vagy amerikai hot-dogot. A kicsiket kézműves sarokkal várták, de voltak színpadi programok és koncertek is. A rakparti forgatag most elmaradt, de  az új formátum azt mutatja, hogy a Halfesztivál szelleme tovább él Szegeden. A halászlé ünnepe idén is összehozta a közösségeket, és ha másképpen is, de továbbvitte a hagyományt. 

 

