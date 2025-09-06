A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb – galériával

Tavaly után idén is elmarad a hagyományos halfesztivál Szegeden. A szegediek által jól ismert, több évtizedes múltú rendezvényt, amely a város egyik szimbolikus eseménye volt, Frank Sándor szervezte. A szeptemberi fesztivál hosszú időn keresztül a halászlé magasztos ünnepének számított, évről évre több ezer adag fogyott el, a turisták özönlöttek, a város vendégeinek száma ilyenkor mindig jelentősen megugrott.

A szegedi halfesztiválnak a Partfürdő adott otthont, évek óta először. Fotó: Karnok Csaba.

A halfesztivál a város hagyományává vált

Bár a megszokott formájában idén sem tért vissza, mégsem maradtak le a szegediek egy közös halászléfőzésről. Új köntösbe bújtatva, kisebb léptékben ugyan, de sikerült visszahozni a halfesztivál egyedi hangulatát. Egy hete ilyenkor még a Szegedi Ifjúsági Napoktól zsongott a Partfürdő, de szombaton már pirított hagyma és jellegzetes halszag terjedt a levegőben. Az idei rendezvény kifejezetten civil szervezeteknek, közösségeknek és helyi cégeknek adott lehetőséget arra, hogy főzzenek, versenyezzenek, de leginkább hogy élvezzék az együtt főzés örömét.

– Összesen 25-30 csapat nevezett, akik a szegedi hagyományokat követve készítették el a saját változataikat. Frank Sándor most nem szervezőként, hanem a zsűri elnökeként van jelen – tudtuk meg Kolonics Erikától, a szegedi IH igazgatójától.