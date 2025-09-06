44 perce
A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb – galériával
Idén a szegedi Halfesztivál más formában zajlott, de a hangulat és a közösségi élmény megmaradt. Több ezer adag halászlé ugyan most nem főtt a megszokott helyszínen, de Szeged mégsem maradt a halfesztivál szelleme nélkül.
Tavaly után idén is elmarad a hagyományos halfesztivál Szegeden. A szegediek által jól ismert, több évtizedes múltú rendezvényt, amely a város egyik szimbolikus eseménye volt, Frank Sándor szervezte. A szeptemberi fesztivál hosszú időn keresztül a halászlé magasztos ünnepének számított, évről évre több ezer adag fogyott el, a turisták özönlöttek, a város vendégeinek száma ilyenkor mindig jelentősen megugrott.
A halfesztivál a város hagyományává vált
Bár a megszokott formájában idén sem tért vissza, mégsem maradtak le a szegediek egy közös halászléfőzésről. Új köntösbe bújtatva, kisebb léptékben ugyan, de sikerült visszahozni a halfesztivál egyedi hangulatát. Egy hete ilyenkor még a Szegedi Ifjúsági Napoktól zsongott a Partfürdő, de szombaton már pirított hagyma és jellegzetes halszag terjedt a levegőben. Az idei rendezvény kifejezetten civil szervezeteknek, közösségeknek és helyi cégeknek adott lehetőséget arra, hogy főzzenek, versenyezzenek, de leginkább hogy élvezzék az együtt főzés örömét.
– Összesen 25-30 csapat nevezett, akik a szegedi hagyományokat követve készítették el a saját változataikat. Frank Sándor most nem szervezőként, hanem a zsűri elnökeként van jelen – tudtuk meg Kolonics Erikától, a szegedi IH igazgatójától.
Csak szegedi halászlé készült, a bajai ki volt zárva
A csapatok mindegyike apait-anyait beletett a főzésbe, igyekeztek mindannyian valami saját ötletet vagy alapanyagot használni, azért, hogy ételük egyedi legyen. A halászlé szinte mindenhol szegedi módon készül. Főként a hagyma, a só, a paprika és a sűrítmény került a bográcsokba, az igazi ízt pedig maga a hal húsa adta meg. Nem különleges, inkább a hagyományos szegedi receptet követték, hogy megőrizzék az autentikus ízeket. Sokan hangsúlyozták, hogy számukra nem a verseny és a helyezés az elsődleges, hanem az élmény, a közös főzés és az, hogy mindenki egy jót ehessen a szegedi halászléből.
– Mi élményből főzünk. Tavaly másodikok lettünk, voltunk már elsők is, de ha nyerünk, annak is örülünk – fogalmazott Rózsáné Szabó Magda nyugdíjas.
Aki nem kedveli a halételt, az fogyaszthatott lilahagymás zsíroskenyeret vagy amerikai hot-dogot. A kicsiket kézműves sarokkal várták, de voltak színpadi programok és koncertek is. A rakparti forgatag most elmaradt, de az új formátum azt mutatja, hogy a Halfesztivál szelleme tovább él Szegeden. A halászlé ünnepe idén is összehozta a közösségeket, és ha másképpen is, de továbbvitte a hagyományt.
A Dankó Pista Nótakórus tagjai bebizonyították, hogy nem csak zenélésben kiválóak – galériával
