szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszai Halfőző Fesztivál

1 órája

A Dankó Pista Nótakórus tagjai bebizonyították, hogy nem csak zenélésben kiválóak – galériával

Címkék#Tiszai Halfőző Fesztiválnak#Partfürdő#halászlé#Dankó Pista Nótakórus

Szombaton ismét a Partfürdő adott otthont a Tiszai Halfőző Fesztiválnak, amelyen civil szervezetek, baráti társaságok mutatták meg tudományukat. Lapunk a szegedi Dankó Pista Nótakórust kísérte el a rendezvényre: jót főztek, a hallé ízletes volt és jól érezték magukat.

Imre Péter

Szombaton ismét az újszegedi oldal, a Partfürdő adott otthon a Tiszai Halfőző Fesztiválnak. Készült a hal több formában is, de a legtöbb helyen hallé rotyogott a bográcsokban. 

Halfőző Fesztivál
A hallé mellett a beszélgetés is hozzájárult a jó hangulathoz a Halfőző Fesztiválon. Fotó: Imre Péter

Vegyes hallé a Halfőző Fesztiválon

Ennek az éteknek az elkészítésére vállalkozott a szegedi Dankó Pista Nótakórus is, tagjai már a tavalyi fesztiválon is részt vettek. Ezúttal vegyes halászlevet, hallét főztek, és addig nem engedtek dolgozni, jegyzetelni vagy fényképezni, amíg meg nem kóstoltam. Nagyon finom volt. Sajnos más is így vélekedett, egy darázzsal közösen kellett elköltenem az ebédemet. Biztosan neki is ízlett, mert mindig vissza-visszatért. Egyértelműen kiderült, a Dankó Pista Nótakórus tagjai nemcsak énekelni, főzni is nagyon jól tudnak. 

A szegedi Dankó Pista Nótakórus a Tiszai Halfőző Fesztiválon

Fotók: Imre Péter

Megtelt a Partfürdő

A népszerű Partfürdő megtelt: vehettünk különböző vásárfiát a fajátéktól az édességen át a szegedi papucsig, és számos bemutató szórakoztatta kilátogatókat. Az időjárásra, a hőségre sem panaszkodhattunk, a fák árnyékában kellemes, szinte hűvös volt a hőmérséklet. A zene, a nóta szünet nélkül szólt, a zenekarral többen együtt énekeltek, majd táncoltak. A remek hangulatot egy évre konzerválni kell, és jövőre innen lehet folytatni a halfőző fesztivált a Partfürdőn.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu