A Dankó Pista Nótakórus tagjai bebizonyították, hogy nem csak zenélésben kiválóak – galériával
Szombaton ismét a Partfürdő adott otthont a Tiszai Halfőző Fesztiválnak, amelyen civil szervezetek, baráti társaságok mutatták meg tudományukat. Lapunk a szegedi Dankó Pista Nótakórust kísérte el a rendezvényre: jót főztek, a hallé ízletes volt és jól érezték magukat.
Szombaton ismét az újszegedi oldal, a Partfürdő adott otthon a Tiszai Halfőző Fesztiválnak. Készült a hal több formában is, de a legtöbb helyen hallé rotyogott a bográcsokban.
Vegyes hallé a Halfőző Fesztiválon
Ennek az éteknek az elkészítésére vállalkozott a szegedi Dankó Pista Nótakórus is, tagjai már a tavalyi fesztiválon is részt vettek. Ezúttal vegyes halászlevet, hallét főztek, és addig nem engedtek dolgozni, jegyzetelni vagy fényképezni, amíg meg nem kóstoltam. Nagyon finom volt. Sajnos más is így vélekedett, egy darázzsal közösen kellett elköltenem az ebédemet. Biztosan neki is ízlett, mert mindig vissza-visszatért. Egyértelműen kiderült, a Dankó Pista Nótakórus tagjai nemcsak énekelni, főzni is nagyon jól tudnak.
A szegedi Dankó Pista Nótakórus a Tiszai Halfőző FesztiválonFotók: Imre Péter
Megtelt a Partfürdő
A népszerű Partfürdő megtelt: vehettünk különböző vásárfiát a fajátéktól az édességen át a szegedi papucsig, és számos bemutató szórakoztatta kilátogatókat. Az időjárásra, a hőségre sem panaszkodhattunk, a fák árnyékában kellemes, szinte hűvös volt a hőmérséklet. A zene, a nóta szünet nélkül szólt, a zenekarral többen együtt énekeltek, majd táncoltak. A remek hangulatot egy évre konzerválni kell, és jövőre innen lehet folytatni a halfőző fesztivált a Partfürdőn.
