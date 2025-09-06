A Dankó Pista Nótakórus tagjai bebizonyították, hogy nem csak zenélésben kiválóak – galériával

Szombaton ismét az újszegedi oldal, a Partfürdő adott otthon a Tiszai Halfőző Fesztiválnak. Készült a hal több formában is, de a legtöbb helyen hallé rotyogott a bográcsokban.

A hallé mellett a beszélgetés is hozzájárult a jó hangulathoz a Halfőző Fesztiválon. Fotó: Imre Péter

Vegyes hallé a Halfőző Fesztiválon

Ennek az éteknek az elkészítésére vállalkozott a szegedi Dankó Pista Nótakórus is, tagjai már a tavalyi fesztiválon is részt vettek. Ezúttal vegyes halászlevet, hallét főztek, és addig nem engedtek dolgozni, jegyzetelni vagy fényképezni, amíg meg nem kóstoltam. Nagyon finom volt. Sajnos más is így vélekedett, egy darázzsal közösen kellett elköltenem az ebédemet. Biztosan neki is ízlett, mert mindig vissza-visszatért. Egyértelműen kiderült, a Dankó Pista Nótakórus tagjai nemcsak énekelni, főzni is nagyon jól tudnak.