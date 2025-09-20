1 órája
Amúros bot, filléres úszó, kézműves ólom – megnéztük a piaci horgászbörzét Makón – galériával
Szombaton délelőtt horgászbörzét rendeztek a makói piacon. Úgy láttuk, a használt horgászcikk kelendő Makón - ráadásul minden alkuképes.
Makón egyszer, a nyár végén már megpróbáltak horgász-vadász börzét rendezni a piacon, akkor azonban csak néhány árus jött el. Most vadászholmikat már nem fogadtak, jó tucatnyian mégis árusítottak – úgy tűnik tehát, a használt horgászcikkeknek van keletje a Maros-parti városban. A piac vezetője, Szűcs Péter egyébként azt mondta, ő maga is szívesen jár horgászni. A vásárt azt követően szervezte meg, hogy Balogh Patrik, ugyancsak pecás kollégája, barátja felvetette az ötletet.
Kitűnő horgászbot 18 ezerért
– Ezzel a bottal fogtam meg éltem legnagyobb halát: a Kunsági főcsatornán egy 27 kilós amúrt - mondta az általa kínált holmik legdrágábbikáról a horgászok makói használtcikk-piacának egyik árusa, Nagy István. A Transrods Point 450 négy és fél méter hosszúságúra húzható ki, dobósúlya 200-350 gramm. 18 ezer forintért kínálta. Összesen öt botot láttunk az asztalán, a legolcsóbb 13 ezer volt, de hozott magával varsa haltartót, csalihal-emelő hálót, szájbilincseket, horgokat hozott ki – többek között.
A jó horgász ólmot is önt, otthon
A civilben lakatos és csőszerelő Waszlawszki László saját kezűleg öntött ólomsúlyokat is árult, szinte fillérekért. Elárulta, a konyhában, gázlángon önti az ólmot és az elkészült darabokat, mivel igényes a munkájára, le is sorjázza. Hozott persze haltartót, úszókat, horgokat és hátizsákot is. A száz forintos úszó volt a legolcsóbb a kínálatban.
– Csongrádon nőttem fel, ott rengeteget horgásztam, aztán ’78-ban ide nősültem – mesélte. A Maroson is horgászott már, de azt mondja, ahhoz ladik is kellene. A piacról azt mondta, adott már el botot is, de leginkább az ólomból árult.
Minden kapható, akár egy boltban
Láttunk profi kereskedőt is, nagyon széles választékkal. A legtöbb érdeklődővel, vásárlóval ott találkoztunk.
– Nálunk gyakorlatilag minden van, ami egy horgászboltban kapható – mondta a kiszombori Szeles Józsefné, így aztán nem is kérdezősködtünk a kínálatról. Kiderült, a férje elhunyt és Romániában lévő üzletük horgászati jellegű termékeitől igyekeznek most megszabadulni. Ő ugyan nem horgász, de a veje és a násza igen, ők segédkeznek az eladásban.
Horgászbörze MakónFotók: Szabó Imre
A használt horgászcikk alkuképes
Ajtai Antal, aki orsókat, egyben távdobó és feder botokat hozott ki többek között, vásárolt is a sporttársaktól: horgokat, ernyőállványt és úszókat. Megjegyezte, itt minden alkuképes és mindenki áron alul ad mindent.
– Nagyon örülök ennek a börzének. Jó lenne, ha rendszeressé válna, szerintem később még több lesz az érdeklődő – bizakodott.
A makói piac vezetője örült a rendezvény sikerének. Azt mondta, legközelebb jövő tavasszal, még a horgászszezon indulása előtt hirdetik meg a következő hasonlót.