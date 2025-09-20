szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alku

1 órája

Amúros bot, filléres úszó, kézműves ólom – megnéztük a piaci horgászbörzét Makón – galériával

Címkék#börze#használt#piac#horgász

Szombaton délelőtt horgászbörzét rendeztek a makói piacon. Úgy láttuk, a használt horgászcikk kelendő Makón - ráadásul minden alkuképes.

Szabó Imre

Makón egyszer, a nyár végén már megpróbáltak horgász-vadász börzét rendezni a piacon, akkor azonban csak néhány árus jött el. Most vadászholmikat már nem fogadtak, jó tucatnyian mégis árusítottak – úgy tűnik tehát, a használt horgászcikkeknek van keletje a Maros-parti városban. A piac vezetője, Szűcs Péter egyébként azt mondta, ő maga is szívesen jár horgászni. A vásárt azt követően szervezte meg, hogy Balogh Patrik, ugyancsak pecás kollégája, barátja felvetette az ötletet.

használt horgászcikk
A használt horgászcikk olykor emlék is, mint például Nagy István botja. Fotó: Szabó Imre

Kitűnő horgászbot 18 ezerért

– Ezzel a bottal fogtam meg éltem legnagyobb halát: a Kunsági főcsatornán egy 27 kilós amúrt - mondta az általa kínált holmik legdrágábbikáról a horgászok makói használtcikk-piacának egyik árusa, Nagy István. A Transrods Point 450 négy és fél méter hosszúságúra húzható ki, dobósúlya 200-350 gramm. 18 ezer forintért kínálta. Összesen öt botot láttunk az asztalán, a legolcsóbb 13 ezer volt, de hozott magával varsa haltartót, csalihal-emelő hálót, szájbilincseket, horgokat hozott ki – többek között.

használt horgászcikk
Kézműves portéka a makói horgászbörzén. Fotó: Szabó Imre

A jó horgász ólmot is önt, otthon

A civilben lakatos és csőszerelő Waszlawszki László saját kezűleg öntött ólomsúlyokat is árult, szinte fillérekért. Elárulta, a konyhában, gázlángon önti az ólmot és az elkészült darabokat, mivel igényes a munkájára, le is sorjázza. Hozott persze haltartót, úszókat, horgokat és hátizsákot is. A száz forintos úszó volt a legolcsóbb a kínálatban. 

– Csongrádon nőttem fel, ott rengeteget horgásztam, aztán ’78-ban ide nősültem – mesélte. A Maroson is horgászott már, de azt mondja, ahhoz ladik is kellene. A piacról azt mondta, adott már el botot is, de leginkább az ólomból árult.

használt horgászcikk
Itt minden van, akár egy boltban, mutatja Szabó Márton. Fotó: Szabó Imre

Minden kapható, akár egy boltban

Láttunk profi kereskedőt is, nagyon széles választékkal. A legtöbb érdeklődővel, vásárlóval ott találkoztunk.

– Nálunk gyakorlatilag minden van, ami egy horgászboltban kapható – mondta a kiszombori Szeles Józsefné, így aztán nem is kérdezősködtünk a kínálatról. Kiderült, a férje elhunyt és Romániában lévő üzletük horgászati jellegű termékeitől igyekeznek most megszabadulni. Ő ugyan nem horgász, de a veje és a násza igen, ők segédkeznek az eladásban.

Horgászbörze Makón

Fotók: Szabó Imre

A használt horgászcikk alkuképes

Ajtai Antal, aki orsókat, egyben távdobó és feder botokat hozott ki többek között, vásárolt is a sporttársaktól: horgokat, ernyőállványt és úszókat. Megjegyezte, itt minden alkuképes és mindenki áron alul ad mindent.

– Nagyon örülök ennek a börzének. Jó lenne, ha rendszeressé válna, szerintem később még több lesz az érdeklődő – bizakodott. 

A makói piac vezetője örült a rendezvény sikerének. Azt mondta, legközelebb jövő tavasszal, még a horgászszezon indulása előtt hirdetik meg a következő hasonlót.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu