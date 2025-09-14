Idén utazni kellett a hőlégballonokért, de megérte

Évek óta nagy népszerűségnek örvendenek Szegeden és környékén a hőlégballonok: mivel 2017 óta minden évben otthont adunk nemzetközi versenyeknek, a kora őszi égbolthoz szinte már szorosan hozzá tartoznak a hatalmas színes lufik. Idén is volt verseny, a résztvevők azonban ezúttal nem repültek be Szeged légterébe. A környező kistelepülések – Balástya, Domaszék, Sándorfalva, Szatymaz és Zsombó – közösen rendezték meg a Hőlégballon Közép-Európa Kupát, így ide kellett ellátogatniuk azoknak, akik szerették volna testközelből látni a le-vagy felszállásokat.

Sándorfalvára mentek el legtöbben, hogy megnézzék a hőlégballonok rajtját. Fotó: Török János

Ködben indultak útnak a hőlégballonok

Az időjárás jelentősen közbeszólt: a megnyitó napján például nem is tudtak repülni a versenyzők és a vasárnapi napot is törölték. Pénteken és szombaton azonban reggel és este is volt programjuk, és mindenhol szép számmal voltak érdeklődők. Pénteken reggel például ködben kezdték meg a versenyt a hőlégballonosok, a szatymazi indulásról gyönyörű képek készültek. Szintén a reggeli rajtot lehetett megnézni szombaton Balástyán – aki korán kelt, izgalmas élményt élhetett át. A legtöbben mégis inkább a délutáni időpontra összpontosítottak: pénteken Zsombón fogadták a célba érő versenyzőket, szombaton pedig a közös rajtot lehetett Sándorfalváról megtekinteni. Ez utóbbi vonzotta a legtöbb érdeklődőt, hiszen a leglátványosabb is mindig az a pillanat, amikor egyszerre száll fel az összes hőlégballon.