A hőlégballonok ismét ellepik az eget, de idén máshonnan indulnak el

Hőlégballonok nélkül nyitották meg csütörtökön a Hőlégballon Közép-Európa Kupát. A rendezvény, mely 2017 óta minden évben megszínesíti a térség egét, idén Szegedről a környező településekre költözött. Sajnos az időjárás úgy tűnik, nem lesz kegyes a rendezvényhez, de azért néhány alkalommal biztosan fel tudnak majd szállni a csapatok – még ha ez az első napon az eső miatt nem is sikerült.

Ismét hőlégballonok lepik el a következő napokban a szegedi kistérség légterét. Fotó: Török János

Szegedről a környező településekre költöztek át a hőlégballonok

A Szatymazi Repülőtéren tartott megnyitón Barna Károly, a település polgármestere elmondta, tavasszal kereste meg a verseny szervezője, Pálhegyi Zoltán, hogy a tavalyi nagy sikerű eseményt, amikor a világbajnokságon 150 hőlégballon szelte a légteret, ha nem is ekkorában, de ismételjék meg.

– A kistérségi települések között köztudottan jó az együttműködés, ezért amikor megkérdeztem, részt akarnak-e venni benne, igent mondtak. Így Balástya, Domaszék, Sándorfalva és Zsombó is a verseny helyszínei között szerepel – mondta el a polgármester, aki minden győztesnek egy-egy őszibarack pálinkát is felajánlott a kupák mellé.