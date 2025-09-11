2 órája
A hőlégballonok ismét ellepik az eget, de idén máshonnan indulnak el
Az első napon az időjárás miatt nem volt verseny, de elkezdődött csütörtökön a Hőlégballon Közép-Európa Kupa. A hőlégballonok a következő napokban Balástya, Domaszék, Sándorfalva, Szatymaz és Zsombó környékén repülnek majd.
Hőlégballonok nélkül nyitották meg csütörtökön a Hőlégballon Közép-Európa Kupát. A rendezvény, mely 2017 óta minden évben megszínesíti a térség egét, idén Szegedről a környező településekre költözött. Sajnos az időjárás úgy tűnik, nem lesz kegyes a rendezvényhez, de azért néhány alkalommal biztosan fel tudnak majd szállni a csapatok – még ha ez az első napon az eső miatt nem is sikerült.
Szegedről a környező településekre költöztek át a hőlégballonok
A Szatymazi Repülőtéren tartott megnyitón Barna Károly, a település polgármestere elmondta, tavasszal kereste meg a verseny szervezője, Pálhegyi Zoltán, hogy a tavalyi nagy sikerű eseményt, amikor a világbajnokságon 150 hőlégballon szelte a légteret, ha nem is ekkorában, de ismételjék meg.
– A kistérségi települések között köztudottan jó az együttműködés, ezért amikor megkérdeztem, részt akarnak-e venni benne, igent mondtak. Így Balástya, Domaszék, Sándorfalva és Zsombó is a verseny helyszínei között szerepel – mondta el a polgármester, aki minden győztesnek egy-egy őszibarack pálinkát is felajánlott a kupák mellé.
Három szegedi csapat is versenyez
Pálhegyi Zoltán úgy fogalmazott, olyan versenyt hoztak, ahol a lakosság is közelről láthatja majd a hőlégballonokat.
– Hét magyar, köztük három szegedi csapat, illetve egy olasz különítmény vesz részt a megmérettetésen. Összesen 21 különböző feladat van, melyek között szerepel célba dobás és olyan kihívás is, ahol egy ballont követ az összes többi. Hogy mennyit tudnak majd végrehajtani ezekből, az időjárás függő, hiszen nagy szélben és esőben sem repülnek – mondta a szervező. Ő egyébként az előzetes meteorológiai jelentések alapján úgy látja, hogy a pénteki reggel és délután, valamint a szombati délelőtt alkalmas lesz repülésre. A szombat délután még kérdéses, a vasárnapi napot pedig valószínűleg törölni kell.
A hőlégballonok Szeged felett idén nem repülnek, így aki kíváncsi rájuk, a környező településekre kell mennie. Az esemény Facebook oldalán mindig közzé teszik majd, pontosan honnan és mikor szállnak fel a hőlégballonok.
