Sejtelmes hajnal a Maros hullámterén: köd, homokzátonyok és vadak teszik varázslatossá a folyóparti tájat (fotókkal)
Meglepő jelenségeket figyelhetünk meg mostanában a folyó mentén. A Maros-ártérben járva nyár végén, ősz elején érdemes az árnyas hullámtéri erdőket elhagyva a folyópartot, illetve a folyómedret is meglátogatni – hívja fel a figyelmet a Körös-Maros Nemzeti Park.
A Maros vízállása most tartósan alacsony, így a folyópart könnyen megközelíthető a hullámtéren át. A parthoz csatlakozva, sőt a meder közepén is számos kiterjedt, lapos homokzátony van szárazon, melyek változatos formáikkal, méretükkel hangulatos tájképi élményt nyújtanak. A homokzátonyok környezetében, a sekély vízben sok apró halivadék tartózkodik, melyekre előszeretettel vadásznak nagy gázlómadaraink, a szürke gémek, bakcsók, nagy és kis kócsagok. Mostanában ráadásul cankók és bíbicek csatlakoznak hozzájuk. A partimadarak számára a homokzátonyok biztonságos, a szőrmés ragadozóktól védett éjszakázóhelyet is jelentenek - írja honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park.
A hullámtér partvidékén feltárulnak a ködbe vesző titkok
Napközben ugyan még kitart a nyári meleg, de hajnalra már jelentősen lehűl a levegő. Ennek köszönhetően napfelkeltekor látványos párafelhők gomolyognak a folyó felett. A füstként gomolygó, folyamatosan mozgásban lévő köd a halkan csordogáló Maros fölött igazán megkapó látványt nyújt. Még tovább tudja fokozni a természet adta gyönyörű látványt, ha szerencsénk van és megpillantunk egy-egy, a folyóra inni, fürödni igyekvő nagyvadat. A marosi erdőkben ezek szép számmal élnek, de a mostani szárazságban csak a folyónál találnak felszíni vizet, így ide kénytelenek lejárni. Jellemzően az alkonyati vagy a hajnali órákat választják fürdőzésre, ivásra. A sekély vízállás könnyedén lehetővé teszi azt is, hogy átkeljenek a folyón – olykor egy-egy vaddisznókonda, illetve szarvascsapat is átlábal vagy átúszik a sekély vízen.
