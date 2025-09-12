Hosszú a várólista ebben az idősotthonban, mindenki ide akar kerülni – galériával

– A legjobban azt szeretem, hogy minden reggel van torna. Egyébként, ha jó az idő, szívesen sétálok az udvaron – mondta a Návay Aranka nevét viselő óföldeáki idősotthon egyik lakója, a 80 esztendős, apátfalvi Varga Istvánné, amikor az intézmény családi napján jártunk pénteken. Azt is elmondta, két ágyas szobában lakik, jó társasága van és jól érzi itt magát. Ilonka néni a helyi szövetkezetben dolgozott 31 éven át. Miután megözvegyült, stroke-ot kapott és a makói átmeneti gondozóház lakója lett, onnan pedig 5 éve került Óföldeákra.

Az idősotthon udvara. Fotó: Szabó Imre

Az óföldeáki idősotthonnak 137 lakója van

A Szivárvány Integrált Szociális Intézmény óföldeáki tagintézményébe annak apropóján látogattunk el, hogy családi napot tartottak. Meghívták a hozzátartozókat, a vezetők és a szakmai munka irányítói, illetve az itteni orvos minden tudnivalót elmondtak, az itt lakók pedig a munkatársakkal együtt kedves, vidám műsorral lepték meg őket.

– Az otthon 1949-ben nyílt – avatott be történetébe Simonné Sinkó Erika óföldeáki részlegvezető. Három épületük van: a régi kastélyban 4 ágyas szobákban 37-en kapnak kórházi jellegű ellátást, a két szintes, 1970-ben épült új épületben 2 és 4 ágyas, teraszos, vizesblokkal ellátott szobákban 40 lakót tudnak elhelyezni. A legújabb, 25 éves szárny pedig 60 férőhelyes., itt teakonyha, társalgó és orvosi szoba is van. Az épületegyüttes körül egyébként négy hektáros park fekszik. Ez egy bentlakásos otthon, ahol 65 év feletti időseket gondoznak, elsősorban Csongrád-Csanád vármegyéből. A 137 lakóról 60 dolgozó gondoskodik.