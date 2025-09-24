3 órája
Diákok építik az indián kunyhót, amely különleges funkciót lát majd el Ásotthalmon – galériával, videóval
Ismét különleges madárles épül az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola tanerdejében. A tradicionális indián kunyhó építése az ostorfák kivágásával kezdődött. A régi kunyhót már lebontották, az új helyszínt egy biztonságos tisztáson jelölték ki.
Diákok és tanár közös munkája
Lelkes kilencedikesek és néhány felsőbb éves diák vágott neki az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányi erdejének Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár vezetésével.
Indián kunyhó az erdei tisztáson
– Már lebontottuk a régi kunyhót. Gyorsan ment, mert elöregedett, könnyedén kijött a földből. Az új helyét egy másik kis tisztáson jelöltük ki. Nem véletlenül: itt körülöttünk, a régi helyen rengeteg az öreg tölgy, és egy nagyobb viharban könnyen rádőlhet egy ág – magyarázta a pedagógus. A kis medencét is átköltöztetik, lesz benne víz, egy kevés etetőanyag, és állítanak mellé egy új fát is, ahová a madarak leszállhatnak. – A kunyhót fóliával és fakéreggel fedjük be, így belülről nem látszik az ember árnyéka sem. A fényképezőgép objektívjét egy résen keresztül dugjuk ki, és ha szerencsénk lesz, szép madárfotókat készíthetünk – sorolta a folyamatot Bánhidy.
Ostorfa a vázhoz
A túrán elkezdték a szükséges ostorfák kivágását, amelyek négy és fél méteresek. A terület egy kiszáradt fenyves, amit hamarosan kitermelnek, ennek aljnövényzetéből vágták ki az indián kunyhóhoz szükséges ostorfákat. A munka a következő hónapokban folytatódik, a tervek szerint a téli szünet előtt már állni fog a madárlesnek helyet adó indián kunyhó.
Indián kunyhó az erdei tisztásonFotók: Arany T. János
Utolsó mohikán a tanulmányi erdőben
A wigwam tradicionális Észak-amerikai indián ház, vagy sátor, ilyenben lakott az utolsó mohikán. Az első madárles megépítésének ötlete Bánhidy Zoltántól származott, aki maga is az iskola diákja volt. A kezdeményezésből végül 2018 szeptemberének elején lett valóság: a diákok saját kezűleg vágták ki a szükséges fákat, majd egy kilométeren keresztül cipelték azokat a kijelölt helyszínig. Ott, miután egy üreges vascsövet levertek a földbe, az ostorfából készült rudakat ennek segítségével nyomták le a talajba. A szerkezet kialakítása a tradicionális észak-amerikai indián wigwamokra emlékeztetett: a földbe szúrt, meghajlított rudak végeit egymáshoz kötözték, így alakítva ki a boltozatos vázat.
