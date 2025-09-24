Diákok építik az indián kunyhót, amely különleges funkciót lát majd el Ásotthalmon – galériával, videóval

Ismét tradicionális indián kunyhó épül az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola tanerdejében, amiből madárles lesz majd. A régit lebontották, új helyen álltak neki a munkának.

Indián kunyhó – különleges madárles – épül a diákok keze munkájával az ásotthalmi erdészeti iskola tanulmányi erdejében. Fotó: Arany T. János

Diákok és tanár közös munkája

Lelkes kilencedikesek és néhány felsőbb éves diák vágott neki az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányi erdejének Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár vezetésével.

Indián kunyhó az erdei tisztáson

– Már lebontottuk a régi kunyhót. Gyorsan ment, mert elöregedett, könnyedén kijött a földből. Az új helyét egy másik kis tisztáson jelöltük ki. Nem véletlenül: itt körülöttünk, a régi helyen rengeteg az öreg tölgy, és egy nagyobb viharban könnyen rádőlhet egy ág – magyarázta a pedagógus. A kis medencét is átköltöztetik, lesz benne víz, egy kevés etetőanyag, és állítanak mellé egy új fát is, ahová a madarak leszállhatnak. – A kunyhót fóliával és fakéreggel fedjük be, így belülről nem látszik az ember árnyéka sem. A fényképezőgép objektívjét egy résen keresztül dugjuk ki, és ha szerencsénk lesz, szép madárfotókat készíthetünk – sorolta a folyamatot Bánhidy.

Ostorfa a vázhoz

A túrán elkezdték a szükséges ostorfák kivágását, amelyek négy és fél méteresek. A terület egy kiszáradt fenyves, amit hamarosan kitermelnek, ennek aljnövényzetéből vágták ki az indián kunyhóhoz szükséges ostorfákat. A munka a következő hónapokban folytatódik, a tervek szerint a téli szünet előtt már állni fog a madárlesnek helyet adó indián kunyhó.