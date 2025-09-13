Extrém pörköltvariációk: káposztával vagy slambuccal jobb a kakaspörkölt? Dorozsmán kiderült – galériával, videóval

Többszáz főre elegendő kakaspörkölt rotyogott szombaton Kiskundorozsmán a Faragó téren, ahol ismét megrendezték az immár hagyományos Faragó nap és kakasfőző versenyt. Baráti társaságok állták körül a bográcsokat, melyekbe mindenki a saját ízlése szerint dobálta az alapanyagokat az 5 kilónyi hús mellé, melyet megkaptak, hogy aztán ízletes ebéd legyen belőle.

Kakaspörkölt főtt minden bográcsban szombaton Kiskundorozsmán. Fotó: Gémes Sándor

Nem a győzelem, hanem a baráti találkozó a lényeg

Az egyik legnagyobb adagot a Mosolygós csapat készítette: csak ők 50 főre főztek. Ahogy táblájukon hirdették, mottójuk az volt: „ahogy sikerül”.

– A négy csomag kakas mellé 5 kiló csirkecombot, illetve 2-2 kiló csirkenyakat és farhátat is belefőztünk a pörköltbe – árulta el Kalló István. Emellett kápiapaprika, paradicsom, kömény, és saját termesztésű bazsalikom, illetve majoranna is került bele.

– Örülünk, ha megnyerjük vele a főzőversenyt, de nem ez a lényeg, hanem a sok barát, aki itt összegyűlik. És mindenki mást is szívesen látunk, aki tud mosolyogni – mesélte a csapat.