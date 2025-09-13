1 órája
Extrém pörköltvariációk: káposztával vagy slambuccal jobb a kakaspörkölt? Dorozsmán kiderült – galériával, videóval
Rengeteg baromfiudvar királya veszett el szombaton Kiskundorozsmán. A kakaspörkölt főző versenyen volt, aki slambuccal, más káposztával körítette ételét.
Többszáz főre elegendő kakaspörkölt rotyogott szombaton Kiskundorozsmán a Faragó téren, ahol ismét megrendezték az immár hagyományos Faragó nap és kakasfőző versenyt. Baráti társaságok állták körül a bográcsokat, melyekbe mindenki a saját ízlése szerint dobálta az alapanyagokat az 5 kilónyi hús mellé, melyet megkaptak, hogy aztán ízletes ebéd legyen belőle.
Nem a győzelem, hanem a baráti találkozó a lényeg
Az egyik legnagyobb adagot a Mosolygós csapat készítette: csak ők 50 főre főztek. Ahogy táblájukon hirdették, mottójuk az volt: „ahogy sikerül”.
– A négy csomag kakas mellé 5 kiló csirkecombot, illetve 2-2 kiló csirkenyakat és farhátat is belefőztünk a pörköltbe – árulta el Kalló István. Emellett kápiapaprika, paradicsom, kömény, és saját termesztésű bazsalikom, illetve majoranna is került bele.
– Örülünk, ha megnyerjük vele a főzőversenyt, de nem ez a lényeg, hanem a sok barát, aki itt összegyűlik. És mindenki mást is szívesen látunk, aki tud mosolyogni – mesélte a csapat.
Nincs kakaspörkölt here nélkül
Meglepve láttuk, hogy kevés helyen főtt kakashere a pörköltben. Gácser György azonban bőven tett az ételbe azt is. A 15 kiló húshoz egy kilónyit főzött a szárnyas férfiasságából is.
– Tíz éve járunk erre a rendezvényre és mindig hagyományos pörköltet főzünk, Só, bors, hagyma és paprika – ennyi kell csak a hús mellé – jelentette ki.
Szintén a hagyományos pörköltet tartotta a legjobbnak Árendás Péter, a baráti társaságának egyik tagja azonban slambucot is készített, így aki akarta, azzal is ehette tészta vagy nokedli helyett. Hatalmas volt a sikere, eláruljuk: nem véletlenül.
– A kakaspörköltbe csak azt kell beletenni, ami bele való. Ami túl van gondolva, az is lehet persze jó, de az már nem az igazi – fogalmazta meg véleményét. Majd hozzátette örök bölcsességét is: a jó pörkölt titka, hogy annak főzője egyszerre készüljön el a bográccsal. Amikor nem értettük elsőre, mit is jelet ez, néhány ivó mozdulattal szemléltette, mivel nem szabad hamarabb elkészülni, mint az étel.
Káposztás pörkölt is készült kísérletképpen
Persze idén sem maradtak el az extrém pörköltvariációk. Balogh Attila például egy kisebb adagot külön szedett és azt összefőzte savanyú káposztával.
– Ez egy kísérlet volt. Úgy voltam vele, hogy a káposzta minden húshoz passzol. És persze nem titkolt cél volt az is, hogy kitűnjünk a mezőnyből - mosolygott a fiatalember.
A zsűri - melynek tagja volt Mihálffy Béla országgyűlési képviselő és Ruzsa Roland önkormányzati képviselő is – becsülettel végigkóstolta az összes pörköltet, így éhesek biztosan nem maradtak a rendezvényen. És bár sok kakas a bográcsban végezte ezen a napon, a túlélőknek szerveztek kakasfuttatást is. Ez legalább akkora buli volt, mint a napot záró Happy Gang koncert, majd az estig tartó diszkó.
