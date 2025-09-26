2 órája
Közösségi kalácssütésre várnak mindenkit Öttömösön
Szeptember 27-én különleges programmal várják az érdeklődőket Öttömösön. A kalácssütés helyi mesterei segítenek, hogy mindenki belekóstolhasson a hagyományba.
Szeptember 27-én 13 órától közösségi kalácssütés várja az öttömösi lakosokat és minden érdeklődőt az önkormányzat mögötti kemencénél. A résztvevők nemcsak kóstolhatják, hanem közösen készíthetik is a házias, frissen sült kalácsot, miközben megismerhetik a hagyományos dagasztás, fonás és sütés lépéseit.
Közösségi kalácssütés Öttömösön
Az őszi délutánon a résztvevők nemcsak megkóstolhatják, hanem közösen készíthetik is a friss, házias kalácsot. Az esemény során betekintést nyerhetnek a kalácskészítés titkaiba: együtt dagasztanak, fonják a tésztát, majd sütik meg a finomságokat. A kalácssütés mesterei, akik segítik a közös munkát: Maróti Szilveszterné Juliska néni, Vargáné Dobó Jolán, Bata Ferencné Zsuzsika és Fodor Istvánné Zsuzsika.
Italt hozni kell, kalács lesz
A szervezők azt kérik, mindenki hozzon magával innivalót, a jókedvet és a finom kalácsot pedig ők garantálják. A rendezvény a közösségi élményt is erősíti: remek alkalom arra, hogy családtagok, barátok, szomszédok együtt töltsenek el egy vidám, őszi délutánt. A rendezvény helyszíne az önkormányzat mögötti kemence.
Mi az a kalács?
A kalács finom búzalisztből tejjel, vajjal és tojással dagasztott, kelt, foszlós bélű, édes sült tésztaféle, amelyet a magyar hagyományok szerint ünnepekre készítenek. A szó szláv eredetű és a kalács eredeti kerek formájára utal. Formája szerint a kalács lehet kerek vagy hosszúkás, telt, lyukas közepű vagy rácsosan alakított, fonatlan vagy fonott.
