Kék kenyér került a boltokba Szegeden, különleges búzából készült a legújabb különlegesség
Szegeden nemesített, különleges búzából készített kenyeret a Szegedi Sütödék. A kékbúza magas antioxidáns tartalmú, a hétfőn debütált, adalékanyag-mentes kenyér így jóval egészségesebb, mint a többi pékáru.
Kékbúzából süt kenyeret a Szegedi Sütödék Kft. A hétfőn először a boltokba került termék egyedülálló a hazai piacon: a Szegedi Gabonakutatóban nemesített növényből még senki nem készített pékárut.
Kékbúza: Szegeden nemesítették
– Ezt a fajtát Matúz Jánosnak köszönhetjük. A nemesítő egy jó fagyállóságú, a Karpát medence éghajlatát bíró, magas szárszilárdságú kékbúzát akart létrehozni, amelyik magas antioxidáns tartalommal és kiemelkedő beltartalmi értékekkel rendelkezik. A kékbúza lisztje valóban szürkés világoskék színű, köszönhetően annak, hogy a búzaszem héja alatti, úgynevezett aleuron réteget is beleőrlik. Ebben van a kék színért felelős antocianin, ami egyébként egy antioxidáns, antibakteriális hatású növényi pigment – magyarázta Borka Bianka, a Szegedi Sütödék üzemvezető technológusa. Hozzátette: a kékbúza lisztből készült kenyér akár tízszeres mennyiségű bioaktív színkomponenst tartalmazhat, mint a hagyományos búzákból készült termékek, fogyasztása gyulladáscsökkentő, öregedésgátló hatású lehet.
Adalékanyag mentes, magas antioxidáns tartalmú kenyér készült
A kékbúza liszttel a Szegedi Sütödék csapata már régóta kísérletezett. A hétfőn piacra került kenyérben nincs adalékanyag és durumkovásszal készült. Egyelőre csak félkilós vekniket sütnek, de tervben van, hogy bagettet, cipót is készítenek majd a különleges lisztből, melynek ára egyébként többszöröse a hagyományos liszteknek.
– Egyelőre csak a mintaboltjainkba szállítottunk belőle, de terveink szerint a hipermarketek polcain is az állandó kínálat része lesz. Bár tudjuk, hogy az új termékeket nehéz bevezetni, mert mindenki ragaszkodik a jól megszokott kenyeréhez, de reméljük, hogy a Szegeden nemesített, különleges gabonából készült termék elnyeri majd a szegediek tetszését – mondta Borka Bianka.
Forgalomban van egyébként már más színes búza is Magyarországon. – Ilyen a bíbor búza, melyből egy partnerünk már bevezetett egy sütőipari keveréket „PurPur” márkanéven. Ezt a lisztkeveréket mi is felhasználjuk a mindennapokban, a PurPur kenyereink szintén megtalálhatóak mintaboltjainkban – mondta Gulyás Enikő élelmiszermérnök.
