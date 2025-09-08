szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

29°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

41 perce

Kék kenyér került a boltokba Szegeden, különleges búzából készült a legújabb különlegesség

Címkék#antioxidáns#gabona#kenyér

Szegeden nemesített, különleges búzából készített kenyeret a Szegedi Sütödék. A kékbúza magas antioxidáns tartalmú, a hétfőn debütált, adalékanyag-mentes kenyér így jóval egészségesebb, mint a többi pékáru.

Timár Kriszta

Kékbúzából süt kenyeret a Szegedi Sütödék Kft. A hétfőn először a boltokba került termék egyedülálló a hazai piacon: a Szegedi Gabonakutatóban nemesített növényből még senki nem készített pékárut.

A kékbúza nagyon különleges színe és tartalma miatt is
A kékbúza lisztje nem csak színe miatt különleges: magas antioxidáns tartalma miatt is nagyon értékes. Fotó: Török János

Kékbúza: Szegeden nemesítették

– Ezt a fajtát Matúz Jánosnak köszönhetjük. A nemesítő egy jó fagyállóságú, a Karpát medence éghajlatát bíró, magas szárszilárdságú kékbúzát akart létrehozni, amelyik magas antioxidáns tartalommal és kiemelkedő beltartalmi értékekkel rendelkezik. A kékbúza lisztje valóban szürkés világoskék színű, köszönhetően annak, hogy a búzaszem héja alatti, úgynevezett aleuron réteget is beleőrlik. Ebben van a kék színért felelős antocianin, ami egyébként egy antioxidáns, antibakteriális hatású növényi pigment – magyarázta Borka Bianka, a Szegedi Sütödék üzemvezető technológusa. Hozzátette: a kékbúza lisztből készült kenyér akár tízszeres mennyiségű bioaktív színkomponenst tartalmazhat, mint a hagyományos búzákból készült termékek, fogyasztása gyulladáscsökkentő, öregedésgátló hatású lehet.

Adalékanyag mentes, magas antioxidáns tartalmú kenyér készült

A kékbúza liszttel a Szegedi Sütödék csapata már régóta kísérletezett. A hétfőn piacra került kenyérben nincs adalékanyag és durumkovásszal készült. Egyelőre csak félkilós vekniket sütnek, de tervben van, hogy bagettet, cipót is készítenek majd a különleges lisztből, melynek ára egyébként többszöröse a hagyományos liszteknek.

– Egyelőre csak a mintaboltjainkba szállítottunk belőle, de terveink szerint a hipermarketek polcain is az állandó kínálat része lesz. Bár tudjuk, hogy az új termékeket nehéz bevezetni, mert mindenki ragaszkodik a jól megszokott kenyeréhez, de reméljük, hogy a Szegeden nemesített, különleges gabonából készült termék elnyeri majd a szegediek tetszését – mondta Borka Bianka.

Forgalomban van egyébként már más színes búza is Magyarországon. – Ilyen a bíbor búza, melyből egy partnerünk már bevezetett egy sütőipari keveréket „PurPur” márkanéven. Ezt a lisztkeveréket mi is felhasználjuk a mindennapokban, a PurPur kenyereink szintén megtalálhatóak mintaboltjainkban – mondta Gulyás Enikő élelmiszermérnök.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu